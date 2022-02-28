Лучший воспитатель Гатчинского района – Анна Федосова

Финальные состязания в номинации «Воспитатель года» прошли в Гатчине на базе детского сада №52 в присутствии небольшой команды коллег- болельщиков.

Очный этап смотра-конкурса открылся творческим подарком от воспитанников детского сада №52. Веселый танец поднял настроение, а сил и уверенности предало дружеское напутствие начальника отдела комитета образования Гатчинского района Светланы Мельник.

- Нашему конкурсному движению уже достаточно много лет. Но второй год все конкурсы педагогического мастерства объединены в единый смотр-конкурс «Педагогическое мастерство без границ», где все конкурсные категории являются равноправными, а участники представляют все педагогическое сообщество Гатчинского района. Вроде бы это рабочее, деловое мероприятие, а для всех нас - праздник. Вы по-особому, творчески и с самоотдачей готовитесь к нему, потому что представляете не только свой опыт, но и свои учреждения, свой педагогический коллектив. Желаю вам максимально проявить свое мастерство, реализовались все задумки и достичь того результата, который планировали. А еще - чтобы ваши соперники были сильными, потому что только в достойной борьбе проявляется самый сильный и достойный победитель. Жюри желаю быть честным и бесстрастным: чтобы отобрать из тех жемчужин, которые участвуют в конкурсе, самую достойную, которая войдет в плеяду победителей областного конкурса. Удачи и успехов! – пожелала Светлана Михайловна.

За право носить высокое звание «Воспитатель года 2022» состязались шесть человек - Екатерина Владимировна Решетова (детский сад №50), Анна Сергеевна Федосова (центр развития ребенка – детский сад №13), Ирина Юрьевна Васильева (структурное подразделение – дошкольное отделение Веревской школы), Наталья Владимировна Паластрова (детский сад №12), Елизавета Николаевна Соловьева (детский сад №24), Ольга Николаевна Рожкова (детский сад №10).

Каждый конкурсант представил на суд жюри интернет-ресурс (личный сайт или страницу на официальном сайте образовательного учреждения, на котором можно ознакомиться с участником и его методическими разработками, конспектами занятий, фото и видеоматериалами), а также видеоролик «Мой успешный проект» и видеосъемку педагогического мероприятия с детьми.

Во время очного этапа конкурсанты выступали с мастер-классами и участвовали в открытой дискуссии.

Решением жюри победителем конкурса признана воспитатель центра развития ребенка - детского сада №13 г. Гатчины Анна Сергеевна Федосова. Она с 2017 года работает в этом дошкольном учреждении, является воспитателем высшей квалификационной категории. А еще Анна Сергеевна - человек с активной жизненной позицией: является членом профсоюза, членом участковой избирательной комиссии, ведет здоровый образ жизни, занимается бразильским национальным боевым искусством – капоэйра и состоит в спортивной команде своего учреждения.

Татьяна Можаева