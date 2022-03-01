Памятные соревнования в Дружной Горке

Григорий Пантелеевич Верхуша работал преподавателем физкультуры в Дружногорской школе. Его уважали и ценили как коллеги, так и ученики. Он проводил методические занятия и семинары в школах Гатчинского района. Был одним из организаторов спортивных праздников в Дружногорском поселении и районе, за что был не раз награждён почётными грамотами и дипломами. Лыжный спорт был любимым у Григория Пантелеевича. Поэтому уже не первый год проходят соревнования в память о любимом учителе.

В мероприятии приняли участие все желающие, солнечная погода собрала большое количество жителей и гостей поселения. По окончании соревнований прошел торжественный парад награждения, на котором победителям и призерам вручили медали, грамоты и памятные призы.