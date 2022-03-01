Памятные соревнования в Дружной Горке
В последние выходные зимы состоялись лыжные соревнования, посвященные памяти тренера-преподавателя Григория Пантелеевича Верхуши. Они традиционно прошли на лыжной трассе за рекой Орлинкой в посёлке Дружная Горка.
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Григорий Пантелеевич Верхуша работал преподавателем физкультуры в Дружногорской школе. Его уважали и ценили как коллеги, так и ученики. Он проводил методические занятия и семинары в школах Гатчинского района. Был одним из организаторов спортивных праздников в Дружногорском поселении и районе, за что был не раз награждён почётными грамотами и дипломами. Лыжный спорт был любимым у Григория Пантелеевича. Поэтому уже не первый год проходят соревнования в память о любимом учителе.
В мероприятии приняли участие все желающие, солнечная погода собрала большое количество жителей и гостей поселения. По окончании соревнований прошел торжественный парад награждения, на котором победителям и призерам вручили медали, грамоты и памятные призы.
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