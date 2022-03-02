Гатчинцы выбрали Гатчинский дворик

Комитет по ЖКХ Ленинградской области и Центр компетенций подвели итоги голосования за благоустройство территорий, которое прошло 7-25 февраля на платформе вМесте47.рф. Жители определили приоритетные общественные пространства. Их благоустройство запланировано на 2023 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди победителей — Березовая роща в Сясьстрое, Нижний парк Всеволожска, улица Графская в Мурино, Спортивный сквер в Кудрово, Сад скульптур в Выборге, Гатчинский дворик, сквер вдоль набережной канала в Ивангороде, продолжение Прибрежного парка в Киришах, Библиотечный сквер во Мге, Аллея ветеранов в Павлово, Китайский сад в Ропше, Ярмарочная площадь в Серебрянском и скейт-парк в Заклинском поселениях, набережная Свири в Подпорожье, памп-трек в Мельниково, Семейная пешеходная зона в Ульяновке, парк отдыха и развлечений в Любани. Полный список победивших территорий смотрите в прикрепленном файле.

«Всего в голосовании приняли участие 76 596 жителей. Самыми активными стали респонденты из Гатчинского, Всеволожского, Волховского, Ломоносовского районов и Соснового Бора. Победившие парки, скверы, набережные, многофункциональные спортивные и детские пространства ждет подготовка дизайн-проектов с учетом пожеланий жителей, участие в отборе на включение в программу и выделение средств на реализацию», ― пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Проекты для мест притяжения в населенных пунктах с численностью населения больше 10 тысяч человек разработают специалисты ― в том числе во время архитектурного хакатона. Весной — ориентировочно в апреле — выбор из готовых проектов также сделают жители во время онлайн-голосования.

Отметим, в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство 77 территорий, за которые жители проголосовали в прошлом году.





Фото ks-gatchina.ru