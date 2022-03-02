Художники …Гатчинской музыкальной школы

Отделение изобразительного искусства было открыто в Гатчинской ДМШ в 1998 году. В течение 24 лет отделение дает начальное художественное образование. Обучение ведется по предпрофессиональной программе в области искусств «Живопись». Фундаментальная подготовка позволяет выпускникам успешно поступать в средние и высшие художественные учебные заведения.

Сегодня на отделении изобразительного искусства Гатчинский музыкальной школы учатся больше сотни ребят. В школе есть две учебных программы: 8-летняя и 5-летняя. Первая – предпрофессиональная, для подготовки к дальнейшему обучению в художественных вузах и колледжах. Вторая – общеразвивающая, меньше срок обучения – меньше нагрузка. Но все художники ДМШ ежегодно выходят на пленэры, участвуют в методических просмотрах, учебных и отчетных выставках.

На отделении изобразительного искусства работают шесть преподавателей. Почти все – высшей категории.

В январе ученики художественного отделения Гатчинской ДМШ успешно участвовали во II образовательном фестивале «Открытое искусство», который проходил в Великом Новгороде.

…Как заявляют организаторы, фестиваль – это возможность для каждого ребенка быть услышанным и замеченным, получить поддержку и реализовать свой творческий потенциал. Участие в нем – бесплатное, необходим только талант и желание развиваться. Главная цель фестиваля – найти как можно больше одаренных детей и помочь каждому проявить себя, дать возможность участвовать в культурной жизни своего региона и страны.

Фестиваль проводился по трем направлениям: инструментальное исполнительство, хореография и изобразительное искусство. В состав жюри вошли профессора Санкт-Петербургской консерватории, солисты Мариинского театра, народные и заслуженные артисты России и деятели культуры. Главным судьей художественного направления стала Анастасия Николаева – член Союза художников, доцент академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Юные художники Гатчинской ДМШ прошли отборочный тур и стали участниками финального этапа фестиваля. В итоге ученица преподавателя Натальи Бобковой Алина Станкевич завоевала диплом лауреата II степени.

Андрей Соколов