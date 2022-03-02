Каким будет «Гатчинский дворик»?

С 7 по 25 февраля на сайте вМесте47.рф проходило онлайн-голосование по выбору приоритетных территорий региона для благоустройства в 2023 году. Среди победителей – сквер «Гатчинский дворик». Это территория, ограниченная ул. Чкалова, д. 77 - ул. Красная, д. 2, д. 6, д. 4 - пр. 25 Октября, д. 3, д. 5.

Участниками обсуждения также станут архитекторы и проектировщики, а встреча пройдет в рамках «Архитектурного хакатона 2022».

«Мы заинтересованы в том, чтобы услышать мнение гатчинцев, каким должно быть общественное пространство нашего города, выбранное на рейтинговом голосовании. Архитекторы будут разрабатывать проект для реализации в 2023 году на основе результатов этой встречи. Воспользуйтесь шансом повлиять на общественные пространства Нашего города!» - призывают в Центре компетенций.

Встреча состоится в субботу, 5 марта, в 17:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.5, молодежный коворкинг-центр.

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Чтобы принять участие в рабочей встрече, необходимо записаться по телефону 8 (81371) 317-79 с 09:00 – 17:00 (перерыв с 13:00 – 14:00). В коворкинг-центре при себе необходимо иметь паспорт и QR-код.