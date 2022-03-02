Прикосновение к истории Красногвардейска

На выставке были представлены оружие и амуниция русской армии в годы Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной войн. Показана эволюция от кремневого ружья до автомата Калашникова, а также униформы.

Уникальность представленной экспозиции в том, что любой предмет можно было потрогать, подержать в руках, рассмотреть и расспросить о нем. Реконструкторы подробно и интересно отвечали на вопросы посетителей – и взрослых, и детей.

Михаил Дятленко рассказал, например, про кивер - головной убор, который используется до сих пор, является частью формы Президентского полка. Во время царствования Николая II в парадной форме тоже присутствовал кивер. Он был достаточно тяжелым и стал родоначальником современных касок. Изначально он нес функциональные свойства, а сейчас – это дань уважения традициям.

Музейными экспонатами эпохи Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стали находки поисковиков в Гатчинском районе. А еще коллекция музея пополняется за счет дарителей. И даже в этот день не обошлось без подарков: Наталья Коловнякова подарила музею книги и фляжки из домашней коллекции.

Было интересно услышать рассказ участников различных военно-исторических реконструкций: Андрей Чуйкин вместе с сыновьями Николаем и Алексеем - профессионалы своего дела, которые принимают участие не только в местных исторических мероприятиях, но также и в масштабных международных реконструкциях, проходящих через несколько стран. В этот день Николай был солдатом эпохи войны 1812 года, Алексей – советским связистом, а сам Андрей Чуйкин представлял командира пехоты времен Первой Мировой войны. Целая историческая династия!

В большом зале музея продемонстрировали скатку палатки и телефонную связь Великой Отечественной войны. Гостям мероприятия можно было поговорить друг с другом и послушать качество связи. К слову, слышно достаточно четко и громко.

Огромное спасибо организаторам праздника! Здорово, что есть музеи, где можно прикоснуться к истории нашей малой родины. Жаль только, что музей Красногвардейского укрепрайона находится в труднодоступном месте, а не в Гатчине, где мог бы иметь гораздо больше посетителей, начиная от дошкольников и до взрослых посетителей, среди которых еще живы очевидцы событий, о которых рассказывают экспонаты музея.

Виктория Ляпочкина