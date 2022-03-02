Реставрация объектов продолжается

В настоящее время продолжаются работы в музее-усадьбе «Рождествено». Этот музей, расположенный в дворянской усадьбе конца XVIII века, неразрывно связан с именем писателя Владимира Набокова. «Реставрация набрала неплохой темп», - отметил на своей страничке в соцсетях Владимир Цой. Сейчас на реставрации находится усадебный дом - деревянное здание с бельведером, украшенное четырехколонными портиками ионического ордера.

В Рождествено Владимир Цой провел рабочее совещание с производителем работ – компанией Интех, ранее трудившейся в усадьбе Римского-Корсакова в Тихвине. В совещании приняли участие руководитель Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области Олег Степанов (заказчик работ) и директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова (пользователь).

Здесь же, в Рождествено, Владимир Цой с коллегами посетил еще один важный объект – будущий многофункциональный музейный центр, строительство которого находится в завершающей стадии. Благодаря этому центру в Ленинградской области должно появиться новейшее оборудование и инновационные технологии, позволяющие сохранять и реставрировать музейные предметы, а также проводить научно-исследовательские и культурно-просветительские мероприятия.

В ходе поездки комиссия проинспектировала реставрацию в музее «Дом станционного смотрителя» в Выре. В этом году работы на объекте будут завершены.

Недавно началась реставрация одного из старейших музеев региона - музея-усадьбы П.Е. Щербова в Гатчине. Реставрационные работы в доме известного художника-карикатуриста идут за счет средств областного бюджета. Неплохая сохранность здания, в судьбе которого отразилась вся история Гатчины XX века, накладывает на реставраторов повышенные требования. Так, например, сохранилась оригинальная глиняная черепица, произведенная в Эстонии. Завод, где она производилась, существует и поныне, поэтому заказ на заменяемые элементы черепицы, подрядчик хочет разместить именно там. После завершения реставрации здания и благоустройства сада усадьба Щербова снова распахнет двери для горожан и туристов. Сдача объекта запланирована на 2023 год.

В ходе рабочей поездки участники обсудили текущие вопросы реставрации, осмотрели ход и организацию работ на объектах, а также проработали дальнейшие планы по восстановлению уникальных усадебных комплексов Гатчинского района.

В соцсетях гатчинцы задали Владимиру Цою вопросы по реставрации других, некогда прекрасных, а теперь разрушающихся усадеб Гатчинского района – объектов культурного наследия, в частности усадьбы архитектора Штакеншнейдера и Гатчинской мельницы в Пудостьском поселении. Подробнее об этом - в следующем номере нашей газеты.

Татьяна Можаева