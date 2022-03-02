Россия запустила портал проверенной информации

«Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «Стопкоронавирус.рф» и станет источником проверенной, официальной, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», ― подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Новый сайт создан и поддерживается АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог». Организация собирает и анализирует вопросы жителей и ответы профильных ведомств, поэтому на портале размещается именно та информация, которая важна и актуальна для людей. Кроме сайта можно следить за важными новостями в соцсетях проекта:

- телеграм-канал: https://t.me/+tkVQClpPYes0ZTQy

- канал в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAp6MUgQTByH07Ng7dOBCcs2Gric2EkPLB9qRIGDhnhC%2FUT%2Fz7kBw2hKPwTArUs

- канал в Одноклассниках: https://ok.ru/group/59702917333012