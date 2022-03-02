В гатчинских школах появятся новые ноутбуки
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 37 школах Ленинградской области появятся новые современные ноутбуки.
Рубрики: Образование
В каждую школу будут поставлены 28 ноутбуков и многофункциональное устройство. Комплекты оборудования приобретаются за счет средств консолидированного бюджета в размере 64 млн 13 тысяч рублей. Стоимость каждого ноутбука составляет около 62 тысяч рублей.
В общей сложности 1036 ноутбуков поставят в 13 районов Ленинградской области: Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский.
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