В гатчинских школах появятся новые ноутбуки

В каждую школу будут поставлены 28 ноутбуков и многофункциональное устройство. Комплекты оборудования приобретаются за счет средств консолидированного бюджета в размере 64 млн 13 тысяч рублей. Стоимость каждого ноутбука составляет около 62 тысяч рублей.

В общей сложности 1036 ноутбуков поставят в 13 районов Ленинградской области: Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский.