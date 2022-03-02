Запах нефтепродуктов продолжает беспокоить жителей Гатчины

В настоящее время часть сооружений МУП «Тепловые сети» арендует ООО «НВ-Бункер» для хранения нефтепродуктов. На территории предприятия происходит технологический процесс от их приемки, анализа, переработки до передачи потребителям.

Напомним, что период с декабря 2021 по февраль 2022 в адрес Комитета эконадзора Ленинградской области поступило свыше тридцати обращений граждан по вопросу продолжительного химического запаха и возможного нарушения обязательных требований действующего законодательства при осуществлении производственной деятельности в ночное время и выходные дни на территории «Промзоны 1» в квартале 4. Организации ООО «НВ-Бункер» было выдано предостережение о недопустимости нарушений действующего законодательства.

Также Комитет эконадзора направил материалы в прокуратуру для согласования внеплановой проверки указанной организации на предмет нарушений охраны окружающей среды. Однако прокуратура внеплановый инспекционный визит в отношении ООО «НВ-Бункер» не согласовала. Комитет намерен обжаловать данное решение прокуратуры.

На состоявшейся встрече с руководителями компании-арендатора и «Тепловых сетей» Людмила Нещадим обсудила варианты по минимизации вредного воздействия на окружающую среду и предупреждения экологических правонарушений.

Кроме того, в рамках контроля за соблюдением законодательства в части защиты окружающей среды, администрацией Гатчинского района уже подготовлены и направлены соответствующие письма в органы государственного надзора.