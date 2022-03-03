Решение об объединении было принято на видеоконференции с участием двух ветеранских организаций – города и района, она была организована в администрации Гатчинского района.

Председателем Гатчинского городского и районного отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» избрали Веру Георгиевну Шефтер. С самого основания - более 30 лет Вера Георгиевна возглавляла Совет бывших малолетних узников фашистский концлагерей города Гатчины.

«Все узники должны быть в одной семье, мы не имеем права разделяться и разобщаться и должны поддерживать наш Гатчинский район. Давайте покажем своим примером, что мы едины, что мы дружные, что уважаем друг друга и помогаем друг другу. Будем жить вместе в одной семье», - сказала в своем выступлении Вера Георгиевна Шефтер.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, обращаясь к ветеранам, отметила, что «сегодня очень важный день - вы приняли решение об объедении и, по сути, это решение назрело давно. У обеих организаций замечательная история. Но сегодня ваше решение для района крайне важно с учетом всех тех внешних обстоятельств, в условиях которых мы живем. Мы еще раз демонстрируем наше единство, нашу общую готовность работать вместе по дальнейшему развитию Гатчинского района по всем его направлениям и во всех сферах».

Гатчинская объединенная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей насчитывает свыше 800 человек. Избран совет организации, в который вошли 7 человек - представители Гатчины и других поселений района. В ближайших планах - подготовка к празднованию Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, и к Дню Победы.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района