Идёт широкая Масленица

В Тайцах…

- Второй год подряд мы будем проводить Масленицу в усадьбе Демидовых в Тайцах, – рассказывает директор Паркового агентства Ленинградской области Елена Любушкина. – Праздник получил название «Демидовская Масленица». Гуляние будет организовано в народных традициях XIX века. Гостей ждут торговая, ремесленная, потешная слободы, нарядно украшенная территория, тематические фотозоны, бесплатная экскурсия по усадебному парку. Запланирована яркая концертная программа.

Как рассказала Елена Викторовна, будут традиционные масленичные забавы: плетение фенечек, роспись глиняных изделий, изготовление кукол-маслениц. Все желающие смогут посостязаться в бое подушками и перетягивании каната.

Масленичные гуляния не делятся на детские и взрослые – это одна веселая и сытная программа для всех. И, тем не менее, для детворы предусмотрены отдельные удовольствия: катание на пони, ростовые куклы и горка, которая установлена в Демидовском парке с начала зимы. Правда, многое будет зависеть от погодных условий.

В этом году организаторы учли ковидные ограничения и увеличили количество торговых точек и павильонов мастер-классов.

- В этом году мы снова вместе с МЧС поставим палатку, где для мальчиков будут проходить очень интересные конкурсы, – сообщила Елена Любушкина. – Ну, и, конечно, всех ждет масленичное угощение: вкусные блины и полезный иван-чай. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

В этот день будет курсировать бесплатный автобус от станции «Тайцы» до Демидовской усадьбы. Рядом с территорией парка увеличено количество парковочных мест. Широкая, сытная, веселая Масленица пройдет в Демидовской усадьбе 6-го марта с 12 до 16 часов.

На Дворцовой ферме

6 марта в полдень гостей ждет масленичная программа на Дворцовой ферме Гатчинского Дворца. Ферма распахнет свои двери только на один день, в следующий раз она откроется 1 мая.

Овцы, козы, куры и утки – полноправные герои русских сказок, обрядов, гаданий и примет. Сказочные помощники, как и раньше, обитают на Дворцовой ферме и готовы в эту Масленицу открыть все свои тайны.

Гостей ждет экскурсия «Сказки козы Сильвы» с элементами фольклора и общением с обитателями Дворцовой фермы, хороводы и подвижные игры на свежем воздухе.

При желании, дополнительно за 350 рублей, можно будет покататься на дворцовом ослике Моисее или на самоходных санях – за 150 рублей.

В парке будет работать уличный буфет с горячими блюдами и безалкогольным глинтвейном.

Продолжительность программы 40 минут, по сеансам. Стоимость: 550 рублей – взрослый билет, 350 рублей – дети до 18 лет.

В Больших Колпанах…

В Большеколпанском поселении в воскресенье, 6 марта, планируется яркий и вкусный праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. До начала праздника, задавая хорошее настроение, будут звучать задорные русские народные песни, и каждый сможет сфотографироваться с Масленицей и ростовыми куклами: волком, лисой, зайцем и медведем. Праздник откроют веселые скоморохи и самый настоящий большой парад «солнышек».

Концертными номерами порадуют гостей участники местных творческих коллективов. А какая же Масленица без веселых игр и забав? На празднике будет много различных конкурсов и состязаний.

В Новых Борницах…

В коттеджном поселке Новые Борницы Елизаветинского поселения инициативные жители решили устроить масштабный праздник. Он начнется 6 марта в 12.00. Здесь будет обустроено несколько площадок: детская развлекательная, площадка бесплатного катания на лошадях, продуктовый ряд, где можно будет попить горячего чая с блинами. В программе праздника – всевозможные конкурсы для детей и взрослых, концертная программа, показательное выступление авиамодельного кружка «Феникс» из д. Белогорка, шоу ростовых кукол и, конечно, главный обряд – сжигание чучела Масленицы.

В Гатчинском районе…

Масленичные гуляния пройдут практически во всех поселениях Гатчинского района.

Так, в Гатчине праздник пройдет у Гатчинского Дома культуры 6 марта с 13 до 17 часов.

6 марта в 12.00 народное гуляние стартует в пос. Новый Свет на площади у культурно-досугового центра «Лидер».

6 марта в 14.00 начнется народное гуляние в поселке Сиверский у киноконцертного центра «Юбилейный». В программе заявлены ярмарка, концерт, катание на лошадях и, конечно, блины.

6 марта в 12.00 начнется программа «Встречаем озорную Масленицу» у Вырицкого культурного центра.

6 марта народный праздник «Широкая Масленица» прокатится по Пудостьскому поселению: в 12.00 праздник начнется в д. Большое Рейзино, в 13.00 – в пос. Терволово, а в 14.00 – в пос. Пудость. Организаторы обещают песни, танцы, забавы, игры, угощение блинами и сожжение чучела Масленицы.

В Кобринском поселении запланировано несколько мероприятий. 5 марта в 12 часов Прибытковская сельская библиотека приглашает на гуляния «Приходи, честной народ – Масленица всех зовет». 5 марта в 13.00 народные гуляния пройдут в пос. Суйда у ДК. 6 марта в 12.00 Карташевский сельский клуб приглашает на праздник «Зиму провожаем – весну встречаем, а в 13.00 на празднование Масленицы приглашает Кобринский ДК.

На «Масленичный переполох» ждут гостей в Пудомягском поселении: в 12.00 начало праздничной программы в д. Пудомяги на центральной площади, а в 15.00 – в пос. Лукаши около д. 8 по ул. Ижорской.

В Северной столице…

Как рассказали на пресс-конференции в ТАСС, праздничные гуляния пройдут 6-го марта на многих площадках Санкт-Петербурга.

В ЦПКО им. Кирова на Елагином острове, где проходит одна из старейших Маслениц, в этом году будет три площадки театральных представлений с авторским взглядом на тему Масленицы. Это новшество. В остальном – классическая программа. На пяти площадках, разбросанных по всему парку, запланировано большое гуляние: интерактивные программы, фольклорные персонажи, блины. В шесть часов вечера – сожжение большого чучела Масленицы на Масляном лугу. Уже сейчас можно прийти и оставить там записку с перечнем всего, что нужно выбросить из своей жизни: все плохое сгорит вместе с чучелом.

В Московском районе в историческом парке «Россия – моя история» в помещении пройдет фестиваль с рабочим названием «Ух ты, блин!». Ожидаются мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства. Будет открыта дегустационная площадка, где зрители увидят, как лепятся сибирские пельмени.

Устроители гуляний научат народ, как правильно подготовиться к Великому посту, а потом будут ждать посетителей на Пасху.

Екатерина Дзюба