Как получить свидетельство пенсионера

Хотим подчеркнуть сразу: обменивать справки Пенсионного фонда о назначении пенсии или пенсионные удостоверения на новое свидетельство пенсионера не нужно. Все ранее выданные документы останутся действительными. Но свидетельство пенсионера гораздо удобнее, чем бумажная справка размером с лист формата А4.

Что это за документ

Свидетельство пенсионера предъявляется во всех случаях, когда нужно подтвердить свой статус как пенсионера. В этом случае, имея на руках свидетельство пенсионера, можно воспользоваться льготами и скидками: при проезде в общественном транспорте и других видах транспорта; в магазинах (отдельные продуктовые магазины устанавливают специальные часы, когда предоставляют скидки для пенсионеров); в аптеках; при посещении театров, музеев, выставок.

Если гражданин является получателем двух видов пенсий, в свидетельстве пенсионера указываются сведения о двух получаемых видах пенсий. Кроме того, указывается страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Размер пенсии в свидетельстве пенсионера указываться не будет, поскольку она индексируется ежегодно, что ведет к ее регулярному увеличению. Эта информация, как и раньше, будет содержаться в справках ПФР о назначении пенсии.

Правила получения

Новый документ могут получить россияне - пенсионеры, независимо от даты выхода на пенсию. За документом можно обратиться лично или по доверенности в любой территориальных орган ПФР (по предварительной записи).

Для того, чтобы получить свидетельство пенсионера, гражданину необходимо предоставить следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации

• СНИЛС

• одну личную фотографию размером 21 x 30 мм в черно-белом или цветном исполнении.

Изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту гражданина (лица, в отношении которого подается запрос) на день подачи запроса.

Сроки выдачи

Мы решили проверить, как быстро выдадут свидетельство пенсионера в Гатчинском отделении ПФР. Наш сотрудник записался на прием через электронный сервис «Запись на прием» на сайте ПФР и через неделю с паспортом, СНИЛС и фотографией был на приеме. Здесь он написал заявление и подписал еще несколько бумаг. Специалист чуть более 5 минут оформляла документы и лично «мастерила» карточку. И все – карточка «Свидетельство пенсионера» оказалась в кармане счастливого пенсионера.

Свидетельство пенсионера действительно в течение срока, на который установлена пенсия.

Татьяна Можаева