Как получить свидетельство пенсионера
С 1 января 2021 года пенсионерам стали выдавать документ нового образца - «Свидетельство пенсионера». Оно выглядит как банковская карта с фото. В нем указаны номер индивидуального лицевого счета, вид и срок пенсии. Как его получить в Гатчине?
Хотим подчеркнуть сразу: обменивать справки Пенсионного фонда о назначении пенсии или пенсионные удостоверения на новое свидетельство пенсионера не нужно. Все ранее выданные документы останутся действительными. Но свидетельство пенсионера гораздо удобнее, чем бумажная справка размером с лист формата А4.
Что это за документ
Свидетельство пенсионера предъявляется во всех случаях, когда нужно подтвердить свой статус как пенсионера. В этом случае, имея на руках свидетельство пенсионера, можно воспользоваться льготами и скидками: при проезде в общественном транспорте и других видах транспорта; в магазинах (отдельные продуктовые магазины устанавливают специальные часы, когда предоставляют скидки для пенсионеров); в аптеках; при посещении театров, музеев, выставок.
Если гражданин является получателем двух видов пенсий, в свидетельстве пенсионера указываются сведения о двух получаемых видах пенсий. Кроме того, указывается страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Размер пенсии в свидетельстве пенсионера указываться не будет, поскольку она индексируется ежегодно, что ведет к ее регулярному увеличению. Эта информация, как и раньше, будет содержаться в справках ПФР о назначении пенсии.
Правила получения
Новый документ могут получить россияне - пенсионеры, независимо от даты выхода на пенсию. За документом можно обратиться лично или по доверенности в любой территориальных орган ПФР (по предварительной записи).
Для того, чтобы получить свидетельство пенсионера, гражданину необходимо предоставить следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации
• СНИЛС
• одну личную фотографию размером 21 x 30 мм в черно-белом или цветном исполнении.
Изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту гражданина (лица, в отношении которого подается запрос) на день подачи запроса.
Сроки выдачи
Мы решили проверить, как быстро выдадут свидетельство пенсионера в Гатчинском отделении ПФР. Наш сотрудник записался на прием через электронный сервис «Запись на прием» на сайте ПФР и через неделю с паспортом, СНИЛС и фотографией был на приеме. Здесь он написал заявление и подписал еще несколько бумаг. Специалист чуть более 5 минут оформляла документы и лично «мастерила» карточку. И все – карточка «Свидетельство пенсионера» оказалась в кармане счастливого пенсионера.
Свидетельство пенсионера действительно в течение срока, на который установлена пенсия.
Татьяна Можаева