Строительная отрасль получает федеральную поддержку

Организация работы стройкомплекса в новых экономических условиях обсуждалась сегодня на заседании федеральной правительственной комиссии по региональному развитию.

«Ключевая задача — не допустить снижения темпов в дорожном строительстве, капитальном ремонте, в строительстве, не связанном с большой частью импортных материалов. Можно спокойно продолжать строить и, более того, надо форсировать и увеличивать объемы», — отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

В перспективе планируется упрощение конкурсных процедур и внесения изменений в государственные и муниципальные контракты. Также будет рассмотрена возможность предоставить право СРО выдавать займы своим членам за счет средств компенсационных фондов.

Отметим, Ленинградская область — в лидерах среди регионов России по построенному на каждого жителя количеству жилья. Стройкомплекс за три года увеличил ввод объектов на 15%. В 2021 году ввод жилья на человека достиг 1,8 «квадрата». Вместе с ростом объемов повышается качество городской среды — возводятся социальные объекты, идет благоустройство территорий. В прошлом году регион внедрил новый механизм выдачи разрешений на строительство и запустил согласование архитектурного облика объектов, строящихся за счет бюджета.