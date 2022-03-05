Наталья Косьянковская: «Дорога творчества не имеет ни начала, ни конца»

Наталья Косьянковская известна гатчинцам прежде всего как талантливый дизайнер, мастерица лоскутного шитья и бессменный организатор гатчинского фестиваля лоскутного шитья «Лукоморья». Но она при этом еще и замечательный художник-график, о чем можно судить по ряду персональных выставок Натальи Юрьевны, которые проходили в Гатчине в последние годы.

И сейчас, в самом начале весны, у нас снова появилась возможность познакомиться с ее графическими работами последних лет, собранными в большую экспозицию в городском музее.

Светлые, спокойные пастели Натальи Косьянковской — тихая радость и отдохновение для глаз и души, настоящая терапия в наше тревожное время. Это пленэрные работы - природные и архитектурные пейзажи Гатчины, Пскова, Великого Новгорода, Среднего Урала. Разглядывая их, еще раз понимаешь, как велика и необъятна наша Родина, как она прекрасна и отзывчива к тому, кто с любовью вглядывается в ее глаза.

Все работы выполнены в нечасто встречающейся технике пастели, которая словно балансирует на грани графики и живописи. И действительно, в работах Натальи Косьянковской пастель по степени выразительности и передачи красок приближается к самой тонкой и прозрачной технике — к акварели. Образы выписаны тонко и изящно, картины заполнены каким-то глубинным мерцанием и нежностью. И в этом тоже проявляется голос художника, который передает нам свои ощущения от бесконечного и сокровенного диалога с родиной.

Как рассказала Наталья Юрьевна, эта сторона ее творчества начала бурно развиваться, когда она стала ездить на пленэры с преподавателями художественных школ, организованными Учебно-методическим центром при Комитете по культуре Ленинградской области.

- Именно на этих пленэрах я перешла с акварели на пастель, которая оказалась более удобным материалом для работы в поездках, - говорит Наталья Юрьевна. - Не надо носить с собой тяжелый этюдник и воду - достаточно бумаги, папки для работ и коробки с мелками... Начав работать с пастелью, я поняла, что она соответствует моему характеру и умениям.

Поначалу художники ездили по всей Ленинградской области.

- Я всегда любила путешествовать, причем, чем дальше, тем интереснее, - признается Наталья Косьянковская. - Именно благодаря пленэрам я узнала Ленинградскую область. Здесь столько прекрасных мест и с исторической, и с архитектурной точки зрения, которыми можно восхищаться, зарисовывать и фотографировать их. Ленинградская область очень разнообразна, а ее природа — прекрасна. Благодаря этим пленэрам я познакомилась с очень многими художниками Ленинградской области. Мы учились друг у друга, делились своими техниками, организовывали мастер-классы и вообще замечательно проводили время большой, дружной компанией.

Со временем география пленэров расширилась до границ всего Северо-Запада. Но путешествия по России не закончились и тогда, когда у Натальи Косьянковской уже не было возможности участвовать в поездках с педагогами. Пришло время знакомиться с настоящей далью - Уралом.

- Соликамск, Усолье, Чердынь — совершенно уникальные города, о которых на самом деле мало кто знает, - рассказывает Наталья Юрьевна. - Та же Чердынь — бывшая столица Урала, возникшая в XII веке, край нашего государства в прежние времена, через который шли все торговые пути. Чердынь меня совершенно поразила - сейчас это небольшой город с тридцатью тысячами жителей, куда очень непросто добираться. При этом это очень ухоженный и любимый жителями город, в котором работают четыре великолепных музея с уникальными экспозициями!

Для Натальи Косьянковской важны не только краски, но и слова. Название каждой ее выставки передает главную, глубинную мысль художника, придавая особый смысл выставленным работам. На этот раз для передачи своей главной мысли Наталья Юрьевна использовала знаменитую строчку из песни Альберта Асадуллина - «Дорога без начала и конца».

- Художник обычно начинает рисовать в детстве, и момент начала этого увлечения запомнить, конечно, трудно, - говорит Наталья Косьянковская. - Он будет заниматься творчеством до конца дней своих, до самой своей последней работы. А когда это произойдет, он тоже знать не может. Вот и получается, что дорога нашего творчества, по сути, не имеет ни начала, ни конца...

Выставка пастелей Натальи Косьянковской «Дорога без начала и конца» продлится в музее города Гатчины с 6 марта по 17 апреля. Презентация выставки состоится 6 марта в 15.00.

Юлия Лысанюк