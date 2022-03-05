Спортивные соревнования по дзюдо для девочек до 16 лет состоятся 7 марта в гатчинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена». В этом году заявки на участие в соревнованиях подали более 210 человек из разных регионов России — Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Твери и Тверской области, Пскова, Новгорода, Новосибирска и Ленинградской области.

«Сегодня мы все понимаем, насколько важно использовать любую возможность, чтобы уделить внимание подрастающему поколению, проявить заботу и неравнодушие к юным спортсменам — только так можно воспитать юношей и девушек, которым предстоит стать главной движущей силой России», — прокомментировали в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Напомним, первые соревнования «В спорте только девочки» состоялись в 2019 году в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» в посёлке Вырица и собрали более 120 участниц. Второй турнир состоялся в 2020 году в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» города Коммунар 8 марта, в Международный женский день, и стал большим спортивным и женским праздником. На турнир собрались более 250 спортсменок из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также Архангельска, Костомукши, Малой Вишеры, Мурманска, Пскова, Сортавалы и Северной Осетии.