Тайная жизнь шкатулки

В экспозиции представлены старинные и современные шкатулки из дерева, пластмассы, металла.

Шкатулка во все времена считалась истинно женским аксессуаром, служа воплощением тайн и загадок. Самые первые шкатулки, которые начали создавать в Египте, Японии и Китае, были деревянными.

Первоначально в шкатулках хранились драгоценности, а в дальнейшем в них стали хранить и другие предметы, например, документы. В Испании, а затем и в других государствах шкатулки иногда применялись для хранения кинжалов и ядов, что отразилось, к примеру, в книге А. Дюма «Королева Марго».

Стоили такие шкатулки дорого, потому что их делали вручную, используя драгоценные и полудрагоценные камни, чеканку, дорогую ткань. Мастера создавали шкатулки со сложными комбинациями для их открытия, с замками с секретом, двойным дном или тайными карманами под подкладкой.

Очень интересные музыкальные шкатулки были изобретены в Швейцарии. Уникальный механизм позволял им проигрывать мелодию, если владелец открывал крышку.

На выставке в библиотеке можно увидеть две музыкальных шкатулки: одна из них была сделана в СССР, другая - современная. Традиционно считаясь создателями самых надежных часовых механизмов, швейцарцы создали специальную шкатулку для часов.

На Руси очень популярны были шкатулки из малахита. Для этого красивого камня характерен чудесный, живой рисунок, а в старину он наделялся и магическими свойствами.

Выставка «Чудесные шкатулки» работает в городской библиотеке-филиале №1 до 30 марта. Адрес библиотеки: Гатчина, ул.120-й Гатчинской дивизии, д.1 (завод «Ленинец»).

Елена Коверева, директор библиотеки-филиала в №1