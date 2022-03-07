"Сиверская жемчужина - 2022" - Ирина Ларионова

В конкурсе приняли участие шесть молодых женщин, которым предстояло пройти несколько испытаний. Жюри оценивало визитную карточку участниц – видеоролик, в котором они рассказывали о себе, своих увлечениях, характере, хобби, профессиональных умениях.

Каждая конкурсантка выступила с творческим номером, в котором продемонстрировала свои способности. А завершающим этапом стало дефиле участниц в красивых платьях.

В состав жюри вошли депутат Сиверского городского поселения А.В. Головин, руководитель Школы парикмахерского искусства Н.Н. Гасан, директор конкурса "Миссис Гатчина", "Миссис Ленинградская область" С.В. Зубак, "Миссис Гатчина 2021" Н.В. Игнатьевская и представитель Гатчинской ювелирной сети «Кредо Приорат» А.А. Москвяк.

По мнению жюри победительницей конкурса стала Ирина Ларионова, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Она стала обладательницей звания «Сиверская жемчужина 2022».

В этот вечер каждая конкурсантка получила красивый титул:

- «Миссис Артистизм» — Екатерина Воробьева,

- «Миссис Элегантность» — Татьяна Трифонова,

- «Миссис Оригинальность» — Дарья Брагина,

- «Миссис Обаяние» — Наталья Шунина,

- «Миссис Стиль» — Елена Королева.

Всем участницам были вручены дипломы, цветы, подарки. Ирина Ларионова получила от спонсоров конкурса подарочный сертификат.

И вот – эмоции после праздника.

Своими впечатлениями поделились конкурсантки:

- Были растерянность и волнение. И если ты силен в одном конкурсе, проигрываешь в другом. Но были и огромный азарт, настрой на победу и желание проявить себя, показать зрителям и жюри, на что ты способна. И, конечно, помогала поддержка друзей и самих девушек за кулисами сцены.

Зрители и болельщики не скупились на восторженные отзывы:

- Высокий уровень организации, музыкальное сопровождение, игра света, оригинальные костюмы, эмоциональное сопереживание зрительного зала создали ощущение настоящего праздника. И замечательно, что сиверские женщины смогли творчески реализоваться. Порадовало то, что участвовали в конкурсах целыми семьями, вместе с детьми.

После конкурса депутат Законодательного собрания Людмила Тептина, оказавшая поддержку конкурсу, отметила:

- Как координатор проекта «Крепкая семья», член правления областного отделения «Союза женщин России» уверена, что проведение подобных конкурсов помогает женщинам раскрыть свой потенциал. В наше время многие женщины показывают личным примером, что могут успешно заниматься не только домом, семьей и работой, но и осуществлять свои мечты, раскрывать разные грани своего таланта, создавать социальные проекты и вдохновлять окружающих.

Организаторами конкурса выступили администрация, женский и молодежный Советы Сиверского городского поселения и СККЦ «Юбилейный».