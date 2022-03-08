«Весеннее признание» по-гатчински

В чем признаются весной? Конечно же, в любви к милым, дорогим, прекрасным женщинам. 8 марта то делают все мужчины, и каждый по-своему.

Объяснение в любви по-гатчински – это феерический весенний концерт-подарок для женщин. Его с удовольствием согласились принять прекрасные дамы самого разного возраста. Зал был полон.

На сцене Гатчинского ДК с творческими поздравлениями выступили: певец, финалист шоу «Живой звук» на телеканале «Россия 1», ведущий концерта Денис Яковлев, певец, лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Байтемиров и хорошо знакомая гатчинской публике группа Format FM, а также творческие коллективы Гатчины - хореографическая студия «Серебряное озеро», вокально-эстрадные студии «Фортиссимо» и «Маленькая страна», ансамбль бального танца «Партита», танцевально-спортивный клуб «Эдьдорадо», народный цирк «Гротеск».

Концерт пришелся по душе. Звучали самые прекрасные слова и самые лучшие, знакомые и любимые мелодии. Зрители подпевали, пританцовывали и кричали браво. В фойе ДК женщины фотографировались в романтической фотозоне и любовались весенними пейзажами на выставке картин.

Татьяна Можаева