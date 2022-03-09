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Гатчинские скалолазы в Апатитах

Первенство Северо-Западного Федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна» прошло в городе Апатиты. В соревнованиях принял уча-стие 151 спортсмен. Ленинградскую область достойно представили 25 скало-лазов Гатчинской ДЮСШ №2.

Рубрики:  Спорт

В лазании на скорость золото получили Иван Балакаев и Евгений Мастинников, серебро – Николай Буторов, Сергей Старцев и Варвара Ильчук, бронзу – Таисия Андреева и Клим Мясников.

В лазании на трудность победил Евгений Мастинников, 2 место заняли Захар Воробьев, Николай Буторов и Сергей Старцев, 3 место – Ирина Канина и Иван Балакаев.