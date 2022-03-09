Масленица и русские забавы в Новых Борницах

Жители сами шили костюмы, строили декорации, столы и лавки, приглашали на праздник творческие коллективы и искали помощников.

Вот что рассказал Виталий Шиян, руководитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы».

- При Центре патриотического воспитания «Чкалов парк», который работает в поселке Сиверский, создана Федерация народных видов спорта. Туда обратилась за помощью и поддержкой Юлия Иванова. Федерация пригласила на Масленицу своих партнеров, которые помогли в масштабной организации праздника, выступили для гостей и провели развлекательные мероприятия. Мы подготовили площадку, организовали уборку снега, установили указатели и музыкальную аппаратуру. Нам было важно поддержать местных жителей, многодетные семьи и стариков. Им сложно добраться до райцентров, но они тоже хотят праздника, особенно в такое непростое время. Поэтому мы никак не могли отказать.

Огромное количество вкусных блинов с вареньем и сгущенкой, а также сладкий чай из самовара и домашние компоты ждали всех гостей праздника. Угощение было бесплатным.

А еще были конкурсные блины. Их пекли жители и соседи Новых Борниц. В голосовании участвовали все, кто успел отведать блинчиков. Победительницей конкурса стала жительница Суйды Наталья Савельева. Ей вручили петуха! Наталья была в восторге от подарка и назвала нового питомца Филиппом.

Большая и дружная компания приехала на праздник из Санкт-Петербурга. Это благотворительный фонд поддержки молодежи и ветеранов театра им. Краско во главе с режиссером музыкального театра Любовью Журавлевой. Вместе с коллективом приехал сам народный артист России Иван Краско. Гости праздника были приятно удивлены такому сюрпризу. Иван Иванович поздравил с Масленицей, прочитал стихи Пушкина и пожелал собравшимся счастья, благоденствия и человечности.

Праздник открыли русские богатыри-гиревики Никита Ляпишев и Андрей Комаров из села Рождествено. В свои 15 лет они с легкостью, как зрителем казалось со стороны, показывали акробатические трюки с использованием тяжелых гирь и чугунной батареи, в конце номера гнули железные гвозди. После выступления мужская половина зрителей попробовали свои силы в подъеме тяжестей, и многим было непросто повторить трюки ребят.

Зрителей покорило выступление казачьего ансамбля из Нижнего Новгорода под руководством Алексея Гуляева, продемонстрировавших рубку шашкой бутылок с водой и лозы.

Детвора с восторгом наблюдала за показательными выступлениями воспитанников авиамодельного клуба «Феникс» из деревни Белогорка. Даже взрослые не остались равнодушными и вместе с детьми рассматривали модели самолетов.

Многих привлекло катание на лошадях, и все желающие смогли бесплатно прокатиться – такой подарок гостям праздника сделал конноспортивный клуб «FREERIDE» из д. Натальевка (клуб проводит спортивные занятия для детей и взрослых, а также иппотерапию).

Зажигательное выступление-пародия от шоу ростовых кукол «Мириада Звезд» из города Стерлитамака заставила пуститься в пляс всех, от мала до велика.

Гости соревновались в конкурсе «Русская забава»: метали валенки, перетягивали канаты, участвовали в битве бумажных трубочек и многом другом. Интересные развлечения были как для взрослых, так и для детей.

Чучело, в целях безопасности, решили не жечь, - погода была достаточно ветреной. Но это никого не огорчило! В конце мероприятия всем, кто продержался до окончания программы, были вручены различные подарки и сладости от спонсоров. Жители Новых Борниц и их соседи, гости праздника остались бесконечно рады и благодарны всем организаторам мероприятия.

Виктория Ляпочкина