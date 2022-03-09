В Гатчине назвали имя победителя конкурса «Учитель года – 2022»
Накануне праздника 8 Марта в Гатчине стали известны результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022».
Победителем конкурса педагогического мастерства стала учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Ирина Михайловна Нестерова.
Звания «Лауреат конкурса» удостоены учитель английского языка Пудостьской школы Анна Николаевна Терехина и учитель начальных классов Никольской основной школы Надежда Михайловна Григорова.
Дипломы участников конкурса вручены учителю русского языка и литературы Елизаветинской школы Михаилу Юрьевичу Солонникову и учителю русского языка и литературы Гатчинского лицея №3 Любови Валерьевне Климиной.
Председатель жюри - заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002» Игорь Борисович Смирнов отметил бесценный опыт педагогов, их инновационные идеи и личные профессиональные достижения. Все педагоги успешно выполнили конкурсные задания: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», «Урок» и «Самоанализ урока».
Победитель муниципального конкурса Ирина Михайловна Нестерова получила почетное право представлять гатчинское педагогическое сообщество на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022».
Торжественная церемония награждения победителей и участников всех номинаций муниципального смотра-конкурса «Педагогическое мастерство без границ» состоится в апреле.