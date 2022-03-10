Четыре дороги - Гатчинскому району

В Лужском районе планируется обновить трехкилометровый участок трассы Домкино — Бутковичи на участке между деревнями Брод и Бутковичи. В Лодейнопольском районе дорожники отремонтируют пятикилометровый участок магистрали Станция Оять — Надпорожье — Плотично от Яровщины в сторону Алеховщины. Трасса является одной из наиболее протяженных в Ленинградской области, соединяет Лодейнопольский и Подпорожский районы, а также ведет в известную деревню Винницы, которая является центром расселения вепсов.

Напомним, в рамках дорожного нацпроекта в Ленинградской области в этом году панируется обновить порядка 150 километров региональных дорог.

Адресная программа ремонтов областных трасс выглядит таким образом:

• во Всеволожском районе дорожники отремонтируют часть подъезда к Коккорево (порядка четырех километров вдоль Ладожского озера), участок трассы Станция Магнитная — поселок имени Морозова (19 километров от Щеглово до «Северного полукольца») и дороги от Юкков до Кузьмолово. Также запланирован целиком ремонт дороги от Кудрово до Колтушского шоссе и участок дороги от Сертолово до Агалатово.

• в Волосовском — участок трассы Кемполово — Шапки (16,5 км от Кикерино до границы с Гатчинским районом).

• в Гатчинском — сразу четыре участка дорог (подъезд к НПО «Белогорка» и Низковицы — Кипень от «Южного полукольца» почти до Волковиц), Сокколово — Мариенбург и отрезок Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска.

• в Выборгском районе запланирован ремонт 4 километров на дороге Рябово — Поляны, целиком подъезда к Выборгу от федеральной трассы «Скандинавия» и Приморского шоссе от Попово до Выборга.

• в Кингисеппском — четыре километра дороги Лужицы — Первое Мая у деревни Выбье.

• в Ломоносовском — целиком дорога Большая Ижора — Пеники (почти 6 километров) и участок Гостилицкого шоссе от деревни Порожки до перекрестка с А-120.

• в Приозерском районе обновятся два участка дорог: Орехово — Сосново — Кривко на километровом участке в самом Сосново и Ушково — Гравийное на участке от развязки с «Сортавалой» до въезда в Сосново.

• в Кировском районе в ремонт уйдут два участка общей протяженностью 10 километров на дороге Павлово — Луга (от Мги в сторону Сологубовки и от Сологубовки в сторону Тосненского района) и подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе.