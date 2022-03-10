Дарим книги с любовью

5-го марта семь коробок с книгами были торжественно переданы представителям «Теплого дома» – гатчинского фонда поддержки многодетных и одиноких матерей. В фонде книги будут выставлены для всех желающих, и их очень быстро разберут.

- Уже несколько лет мы работаем в тесном контакте с «Теплым домом», – рассказывает руководитель детской библиотеки Елена Коренева. – Сегодня я передаю представителям фонда – Надежде Волковой и Антонине Осиповой – книги, которые принесли наши юные читатели из своих домашних библиотек. Всего около трехсот книг. В основном, новых, но есть и изданные давным-давно. Это замечательные старые книги, потому что в них – великолепные иллюстрации настоящих художников.

Большинству читателей детской библиотеки, по собственному признанию, нравятся книжки с картинками – желательно, цветными. Но есть и другое мнение: некоторые предпочитают читать книги без иллюстраций вообще, чтобы ничто не мешало полету фантазии. Так вот.

…Акция «Дарите книгу с любовью» приурочена к 14 февраля, когда отмечается Международный день книгодарения. В свое время эта акция была анонсирована Российской детской библиотекой. Цель – собирать книги для детских учреждений. Связано это с тем, что детские библиотеке далеко не везде хорошо комплектуются. Особенно в маленьких городах и сельской местности.

Имидж гатчинской детской библиотеки привлекает все новых и новых дарителей – люди все время приносят книги. Как заметила Елена Александровна, детские книги – всегда актуальны, потому что дети быстро вырастают…

На каждую подаренную книгу ставится печать – «Подарок от читателей» с логотипом детской библиотеки.

- Такая печать была сделана, потому что детям-дарителям приятно, – поясняет Елена Коренева. – Каждый может вписать свое имя, фамилию, школу, класс – или, наоборот, сделать подарок анонимно.

Также в этот день в детской библиотеке проходил мастер-класс по изготовлению подарка маме на 8 Марта – для подопечных «Теплого дома» и тех, кто записался в группе библиотеки в «ВКонтакте». По словам Елены Александровны, за два года, что проводятся мастер-классы, читатели к ним так привыкли, что набрать желающих – нет проблем. Объявленная в соцсети запись закрывается в течение часа. Мастер-классы проводят преподаватели Районного центра детского творчества. Центр обеспечивает и материалы.

А еще в Гатчинской детской библиотеке по адресу: ул. Хохлова, д. 16 открылась выставка акварелей преподавателя Гатчинской художественной школы Марины Фазановой. Приходите полюбоваться!

Екатерина Дзюба