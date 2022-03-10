Доктор Шишонин: Как в наше непростое время избежать стресса

- Александр Юрьевич, простой вопрос: почему переживания убивают? Почему растут смертность и число инсультов с инфарктами?

Александр Шишонин: Я перелечил в своей клинике десятки тысяч людей, тысячи из них вылечил от гипертонии, но в последние недели гипертоники с кризами просто пошли валом. Причина - стресс.

Что такое стресс с точки зрения эволюционной биологии? Это оборонительная реакция организма, придуманная природой с целью борьбы с врагом, то есть для чудовищной по своей активности мышечной работы - или бежать на пределе возможностей, или драться за жизнь до последнего. Для такого форсажа в кровь впрыскиваются специальные "ускорители" - адреналин, кортизол. Лань, убежавшая от льва, потом еще некоторое время стоит и трясется, ее бьет крупная дрожь. Это мышцы перерабатывают остатки "форсажных ускорителей", чтобы гормоны не пережигали "провода" сердечно-сосудистой системы. А как переживает стрессы современное разумное животное? Лежа на диване, сидя у компьютера. И те вещества, которые предназначены для форсажа и которые должны были бы быть "выжжены" огромной мышечной работой, начинают портить вас изнутри.

Недаром человек в стрессе чувствует, что его начинает немного "приколбашивать", потряхивать, это воспринимается как некая внутренняя дрожь перевозбуждения. Так работает гормональная система, на холостом ходу разрушая вас изнутри.

И отсюда вытекает первый способ борьбы с гибельными стрессами - мышечная работа. Вы должны очень много ходить. Почему именно ходить, а не тягать железо в спортзале? Потому что ходьба, во-первых, бесплатна в отличие от фитнес-зала, а во-вторых, это самый физиологичный вид нагрузки. 10 километров скорым шагом - ваша ежедневная доза лекарства.

Но есть и еще один механизм работы стресса: во время опасности любое животное рефлекторно поджимает шею, напрягая мышцы, чтобы у хищника было меньше шансов вцепиться в горло, где находятся незащищенные артерии. После того как опасность миновала, шею отпускает. Но если стресс постоянен - а современный человек живет, практически не вылезая из стрессов семейных и социальных, при этом мало двигаясь, с мышцами его шеи происходит то же, что с уставшей заржавевшей пружиной: она потом не расправляется до конца. В мышечных волокнах накапливаются спазмы. В результате ко мне приходят пациенты, у которых мышцы шеи при пальпации порой будто каменные.

- А что в этом криминального? Хищник глотку не перервет!

Александр Шишонин: А то, что именно это, как ни странно, и является причиной гипертонии, которая поражает людей своими кризами, убивает инсультами, инфарктами. Ствол головного мозга, отвечающий за всю телесную автоматику, питается через так называемые позвоночные артерии, которые проходят внутри костных каналов позвонков. И если позвонки смещены друг относительно друга, то, вы, наверное, догадываетесь, к чему это приводит?

- Артерии передавливаются?

Александр Шишонин: Совершенно верно, происходит частичное перекрытие просвета сосудов. Мозг начинает получать меньше кислорода и естественно дает приказ увеличить давление в системе, чтобы продавить-таки побольше крови в голову.

Мелкие глубокие мышцы, которые соединяют между собой позвонки и "аккумулируют стрессы" в виде хронических спазмов, нарушают питание связок, начинается их разволокнение. Деградированные связки перестают держать позвонки, и те становятся нестабильными. Хрящи межпозвоночных дисков своих сосудов не имеют, они питаются диффузно из мышечной ткани, и, если мышца забита, хрящевые "шайбы" тоже начнут разрушаться. Возникают грыжи и протрузии, из-за чего позвонки мало-помалу сдвигаются и частично перекрывают канал позвоночных артерий. А артерии оплетены венками, по которым происходит обратный отток крови от мозга. Гипертония начинается с их придавливания. Если затруднен отток, внутричерепное давление повышается автоматически! И оно уже само по себе начинает препятствовать притоку, запирая его.

Стресс, если с ним не бороться, может привести к инфаркту или инсульту.

Цепочка такова: стрессы и переживания - перманентное спазмирование мышц - нехватка кислорода - панические атаки, депрессии, проблемы со сном, потому что центр сна находится в стволе головного мозга и должен получать кислород для полноценной работы. А дальше инфаркт или инсульт.

- Почему же тогда при полностью расслабленных мышцах шеи, например, во сне, случаются скачки артериального давления, ведь каналы позвоночных артерий должны при расслаблении открываться?

Александр Шишонин: Правильный вопрос. Представьте себе дневной стресс по любой причине, который напряг мышцы шеи. Постепенно спазм начинает релаксировать, и через несколько дней мышцы почти полностью отпускает. И нагрузка по поддержанию шеи, ее позвонков, переходит на связки. Но за это время связки успели деградировать, потому что спазм не давал дотечь до них крови с питательными веществами. А продукты жизнедеятельности клеток, соответственно, не выводились. Может ли такая ткань держать штатную нагрузку, удерживать позвонки? Нет. И вот человек лег спать, шея окончательно расслабилась, провисла, и если позвонок нестабильный, он смещается, и происходит сдавливание артерии и, соответственно, скачок давления.

У меня был случай - человека трясет, давление под 300. К нему периодически приезжает "скорая", колют, а ему не легче. УЗИ показало: вообще нет кровотока. То есть человек вот-вот получит ишемический инсульт: у него все пережато! Я ему сделал мануальную коррекцию шеи, каналы открылись, и давление сразу упало до 150 на 90. Вот именно так, с помощью шейно-церебральной терапии, то есть голыми руками, можно снять любой криз.

- Иными словами, даже небольшие проявления шейного остеохондроза, которые с возрастом есть у всех, являются причиной гипертонии?

Александр Шишонин: Верно. Если вы ликвидируете эти спазмы и выстроите шейные позвонки в штатное положение, открыв кровоток, мозг перестанет давать команду на повышение давления, и оно нормализуется. Как проверить эту гипотезу? Как всегда - практикой. И моя многолетняя практика - 15 лет работы и тысячи вылеченных пациентов - это подтверждает.

- То есть начальный и главный шаг борьбы с социальным стрессом - мышечная активность, в первую очередь ходьба. А что еще можно посоветовать для расслабления спазмов в шее?

Александр Шишонин: Рефлекторный способ снятия зажима - в течение полуминуты-минуты протереть шею куском льда из морозилки. После чего насухо вытереть полотенцем.

Второй способ - самомассаж шеи.

Третий - найти и скачать в интернете бесплатную гимнастику Шишонина для шеи, которую делают уже миллионы людей. Она очень действенна. Но ее нужно делать!

Четвертый способ - ни в коем случае не принимать таблетки. В человеческом организме скрыты все механизмы самовосстановления.

Елена Вощинина

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/09/doktor-shishonin-kak-v-nashe-neprostoe-vremia-izbezhat-stressa.html

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Краснопольская