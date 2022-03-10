Каким будет Гатчинский дворик?

Начинается проектирование территории, победившей на онлайн-голосовании. Подавляющим большинством голосов гатчинцы выбрали сквер за кинотеатром «Победа», который в 2023 году благоустроят в соответствии с пожеланиями жителей. Как именно – решали компетентные и заинтересованные лица во время рабочей встречи.

В ходе голосования, которое проходило с 7 по 25 февраля на сайте вМесте47.рф, 70% гатчинцев – более трех тысяч человек – проголосовали за территорию, ограниченную домом № 77 по ул. Чкалова, домами 2, 4 и 6 по ул. Красной и домами 3 и 5 по пр. 25 Октября. Это двор за кинотеатром «Победа», где сейчас имеется только хаотичная парковка автомобилей. Теперь сквер ждут большие перемены.

Выбирая городскую территорию для благоустройства, жители отмечали, что бы они хотели там видеть. По общему мнению, предназначение сквера – так называемый «тихий отдых»: скамейки, беседки, городские качели, освещение.

Проектировочная сессия организуется гатчинской администрацией и Центром компетенций Ленинградской области в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». Для окончательного решения будет представлено два проекта благоустройства сквера: один разрабатывает администрация, другой – студенты 3 курса архитектурно-строительного университета, направления «Дизайн архитектурной среды». Проекты будут поставлены на голосование, чтобы выбрать окончательный вариант.

5-го марта в молодежном коворкинг-центре в киноконцертном зале «Победа» состоялась рабочая встреча молодых архитекторов, художников, членов Гатчинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, заинтересованных лиц. Стояла задача: в ходе совместной работы создать несколько вариантов обустройства нового Гатчинского дворика.

Как рассказала руководитель студентов – архитектор Центра компетенций Ксения Иванцова, начинающие архитекторы уже участвовали в разработке проекта общественного пространства в прошлом году. Опыт у них есть.

- Мы расспросили жителей, как часто они бывают в этом сквере, что бы они хотели там видеть. Студенты познакомились с территорией и теперь проводят предпроектное исследование. На его основе они будут разрабатывать проект. Главная задача – удовлетворить запросы жителей, создать необходимые функциональные зоны, – пояснила Ксения Иванцова.

В обсуждении приняли участие представители кинотеатра «Победа», имеющие непосредственное отношение к этой территории. Ее развитие может повлиять на их работу. Присутствовали представители художественного сообщества, гатчинской администрации. Члены ВООПИК, участвовавшие в рабочей встрече, отметили, что сквер находится в границах объектов культурного наследия, и это тоже надо учесть.

Участники разделились на две команды. Каждая получила карту местности и лист с пиктограммами, обозначающими объекты для размещения на территории: скамейки, урны, фонари и прочее. В процессе обсуждения члены команды решали, что где должно быть, и наносили соответствующие пиктограммы на карту. Студенты-проектировщики тоже присоединились к дискуссии.

По завершении карты с обозначенными на них объектами были взяты для дальнейшей работы. Проектировщики их изучат, проанализируют, чтобы впоследствии отобразить все в проекте.

- Мы учтем основные пожелания, плюсы и минусы каждой идеи, – заверила Ксения Иванцова. – Мы заинтересованы в том, чтобы услышать мнение гатчинцев.

Екатерина Дзюба