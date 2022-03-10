Ленобласть в телевизионном конкурсе представит выборжанка Наталья Шевцова

– Наташа, как возникла идея принять участие в телешоу?

– Раньше мне казалось, что шансов попасть на телевизионный конкурс мало, и, честно говоря, не думала подавать заявку. Несколько лет назад в нем участвовала моя знакомая, потом подруга Надя АЛЕКСЕЕВА. Оставить заявку в прошлом году – мамина идея.

– Что чувствовали, когда узнали радостную новость?

– Волнующий был момент! В разгар рабочего дня мне позвонили и коротко сообщили решение. Отходила от звонка часа три, меня просто трясло, первая мысль, которая пришла в голову: кто-то ошибся… Помню, когда отправляла документы, в анкете написала: будет здорово, если у меня останется воспоминание об участии в телевизионном конкурсе. Мне казалось это нереальным. Оказывается, все возможно. Я убеждена: творческим людям надо пробовать участвовать в различных проектах.

– Как оцениваете шансы на победу?

– С одной стороны, конечно, здорово, когда ты побеждаешь. Но основная моя цель – поделиться с людьми своими эмоциями и найти отклик в их сердцах. Для меня важно тронуть слушателей своим исполнением.

– Какие песни будете исполнять на «Новой звезде»?

– Я предоставила список из 10 песен. Они абсолютно разные – и авторские, и советские, и военные, и зарубежные. Но узнать, какую именно песню буду исполнять, можно будет только в апреле. Если пройду в следующий тур, то смогу исполнить свою собственную песню - очень хотелось бы поделиться ею…

– Когда написали свою первую песню?

– Песни я не пишу, они приходят ко мне сами. Самая первая пришла в голову, когда я еще училась в школе, но не все удалось сохранить…

– Кому показываете свои творения в первую очередь?

– Самый первый человек, которому я доверяю больше всего и у кого часто прошу советы, это моя сестра. В детстве мы, бывало, даже дрались, но со временем сдружились, стали ближе. Сейчас она исправляет мне ошибки в английских текстах, она как раз преподаватель английского. Ну и маме, конечно.

– А как начали петь?

– О, в раннем детстве! Как рассказывает мама (я этого вообще не помню), с музыкой подружилась в детском саду, где Людмила Степановна учила нас играть на детском пианино. В 5 или 6 лет меня отвели во Дворец культуры к Серафиме Григорьевне РЕШЕТНИКОВОЙ. Но по малолетству я и вела себя слишком активно - родители решили пожалеть педагога и забрали меня. Чуть позже стала петь в хоре.

– Заметила, что свои песни подписываете как Наталья-Spring Шевцова. Это псевдоним?

– Очень люблю весну, всегда ее с нетерпением жду. Подумала: пусть весна будет и в моем имени.

– Умеете играть на музыкальных инструментах?

– Окончила выборгскую музыкальную школу по классу фортепьяно. Сестра очень музыкальная, играет и на пианино, и на гитаре, сейчас - на аккордеоне, ее пятилетняя дочь уже играет на укулеле. Я бы хотела играть на гитаре, но для меня это сложно.

– Родители тоже как-то связаны с музыкой?

– Нет, не связаны. Правда, мама в свое время играла в Выборгском Народном театре.

– Наталья, у вас есть кумиры среди музыкантов?

– Кумиры – это вряд ли, я стараюсь быть похожей только на саму себя. Но Уитни Хьюстон я любила с детства, мне нравится, что в ее голосе есть душа. За это же уважаю и люблю Анну Герман. Она очень много вкладывала в свое исполнение.

– Вы столько раз выходили на сцену. Нет страха перед залом?

– Волнуюсь, конечно… В такие моменты важно понимать, зачем ты поешь. Важно быть в песне, суметь отбросить страхи, ненужные мысли, комплексы, помнить: самое главное – выйти и донести произведение до слушателя. Если это твоя цель, то страхи уйдут.

– Пение – это хобби или дело жизни?

– Слово «хобби» не люблю. Для меня музыка – это жизнь. Есть, конечно, основная работа, которая кормит, и пока я не представляю, как смогу бросить работу и заниматься только пением. Стараюсь все совмещать…

– Хорошо, пусть не хобби, а увлечения - они есть?

– Люблю фотографировать. Могу пойти гулять и делать фото без остановки. Этим летом открыла для себя сапсёрфинг – ты один уплываешь куда-то далеко, вокруг тебя вода, ты и природа – больше ничего и никого. Там можно, между прочим, и петь… Еще хотела бы больше путешествовать.

– На конкурсе будете представлять не только Ленобласть, но и Выборг. Как вам город?

– Сейчас живу в Санкт-Петербурге, но Выборг – мой родной город. Я люблю его, мне нравится приезжать сюда, гулять, ловить его атмосферу. Жить мне нравится в более масштабном пространстве, но приезжать сюда очень люблю.

– Что напоследок посоветуете начинающим вокалистам?

– Дам несколько советов. Безусловно, важно совершенствовать свои навыки – постоянная практика, занятия с профессиональным педагогом, который подскажет и направит. Слушайте качественную музыку – с красивой мелодикой, хорошим посылом, наполненную смыслом. Развивайтесь как личность. Убеждена, что настоящий артист – это не только хорошее владении своим голосом или инструментом, но и внутренняя наполненность.

И последний совет: не бойтесь, что не получится, пробуйте, создавайте. Главное - не останавливаться, упорно идти к своей цели, даже маленькими шагами, тогда результат обязательно будет.

Первые выпуски конкурса «Новая Звезда 2022» покажут по телевизору на телеканале «Звезда» уже в апреле. После каждого эфира будет объявлено СМС-голосование, по результатам которого станет ясно, кто проходит в следующий тур. Победитель конкурса получает миллион рублей на профессиональное продвижение.

Следите за дальнейшим развитием конкурса и поддерживайте землячку вместе с нами.

Ульяна ШОРМАНОВА

gazetavyborg.ru