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Традиционные лыжные гонки в Гатчине

В Гатчине 26 февраля прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам среди школьников Гатчинского муниципального района «Мемориал М.И. Дороничева».

Рубрики:  Спорт

Данный старт идет в зачет 57-ой областной Спартакиады школьников Ленинградской области.

Михаил Иванович Дороничев был мастером спорта, чемпионом России и учителем Таицкой школы. Всю жизнь он посвятил спорту и приобщал к нему ребят. В память о достойном человеке и спортсмене проводятся ежегодные лыжные соревнования. В этом году в гонках приняли уча-стие ученики 6-9 классов.

Первое место в гонках завоевала сборная команда 8-х классов Пригородной школы. На втором месте – сборная команда 6-9-х классов Кобринской школы.

Дружная команда юнармейцев Районного центра детского творчества стала активным помощником организаторов соревнований.