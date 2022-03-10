Традиционные лыжные гонки в Гатчине
В Гатчине 26 февраля прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам среди школьников Гатчинского муниципального района «Мемориал М.И. Дороничева».
Рубрики: Спорт
Данный старт идет в зачет 57-ой областной Спартакиады школьников Ленинградской области.
Михаил Иванович Дороничев был мастером спорта, чемпионом России и учителем Таицкой школы. Всю жизнь он посвятил спорту и приобщал к нему ребят. В память о достойном человеке и спортсмене проводятся ежегодные лыжные соревнования. В этом году в гонках приняли уча-стие ученики 6-9 классов.
Первое место в гонках завоевала сборная команда 8-х классов Пригородной школы. На втором месте – сборная команда 6-9-х классов Кобринской школы.
Дружная команда юнармейцев Районного центра детского творчества стала активным помощником организаторов соревнований.
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