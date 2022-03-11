Интерпол поймал в Гатчине мошенника

1 марта оперативники уголовного розыска совместно с Интерполом задержали в Гатчине 40-летнего гражданина Узбекистана. Он находился в розыске с октября 2020 года.

По данным следствия, предприимчивый узбек заключил липовую сделку по продаже стройматериалов. Он встретился с потенциальным покупателем в городе Гагарине, получил 12 тысяч американских долларов, но товар так и не отдал. По курсу на тот момент сумма была эквивалентна 930 тысячам рублей.

Завладев валютой, мошенник скрылся и нелегально попал в Россию. Как давно он прибыл в Ленинградскую область, неизвестно. На миграционном учете иностранец не состоял, а из соцсетей пропал почти десять лет назад.

Оперативники доставили обвиняемого в гатчинскую полицию. Он помещен в изолятор временного содержания. Инициаторам розыска сообщили о задержании беглого преступника.