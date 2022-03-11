Строганов мост: интерактивные стенды и Стена скорби

Куратор проекта благоустройства мемориала Строганов мост Алла Ефимовна Савицкая обратилась к Людмиле Нещадим как к руководителю Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области. История «с бородой». Алла Ефимовна много лет добивается завершения обустройства мемориального комплекса. Памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве региональной достопримечательности. Установлен он на месте казни советских жителей в годы фашистской оккупации.

Для приведения мемориала в порядок необходимо выполнить ландшафтные работы, установить современные интерактивные информационные стенды, завершить проект самого памятника. В частности, установить Стену скорби.

1-го марта в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» под руководством Людмилы Нещадим состоялся «круглый стол» по вопросу дальнейшего обустройства мемориала Строганов мост. Присутствовали руководители Сиверского поселения, представители комитета по культуре Гатчинского района, куратор проекта Алла Савицкая и члены рабочей группы, депутаты, общественность.

Людмила Нещадим отметила, что при участии администрации, подвижников, волонтеров, депутата областного парламента Людмилы Тептиной многое уже удалось сделать.

- Сегодня мы вышли на финишную прямую в вопросе благоустройства уникальной части поселка Сиверский, дабы увековечить память героев Великой Отечественной войны, – отметила Людмила Николаевна. – Осталось завершить начатое.

…Напомним, парк был заложен на территории исторического района Строганов мост в поселке Сиверский на месте захоронения замученных в годы войны в концлагере и расстрелянных партизан, военнопленных, подпольщиков, мирных жителей. Из нескольких тысяч погибших удалось удалось установить лишь несколько имён.

В парке, находящемся между современной Молодежной улицей и Новым шоссе, в начале войны для укрытия населения от бомбардировок были вырыты траншеи в человеческий рост. Во время оккупации немцы расстреливали в этом парке коммунистов, евреев, цыган и тех, кто был уличен в помощи партизанам. Трупы закапывали в эти траншеи. В октябре 1944 года после освобождения Сиверской массовые захоронения были вскрыты, а ЧК Гатчинского района установила, что в них покоится до четырех тысяч человек. Согласно акту вскрытия могил в парке Строганов мост за подписью главного судмедэксперта Ленинградского фронта профессора Владимирского, «…возраст истребленных советских граждан – от 7 до 65 лет».

В 1995 году на этом трагическом месте по инициативе совета ветеранов был установлен памятный камень. Проект мемориала на братской могиле был сделан в 2006 году архитектором Ю.Ш. Кинцурашвили, скульптор – Ю.Ф. Кузнецов. 22-го июня 2009 года мемориал Строганов мост был открыт. Вдоль дорожки, ведущей к памятнику, посажена березовая аллея.

Сегодня мемориал содержится в порядке силами Сиверской администрации совместно с советом ветеранов Сиверского поселения, филиалом Школы третьего возраста и Сиверской средней школой № 3. В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» была устроена парковка, набивные дорожки из гранитного отсева, установлены информационные щиты, малые архитектурные формы. Сделано освещение.

В 2020-м за счет спонсорских средств Теплосети Санкт-Петербурга был сделан ремонт креста, установлены вазоны. В том же году в соответствии с госконтрактом были проведены и другие ремонтно-реставрационные работы: ремонт моста, замена покрытия дорожки на тротуарную плитку, облицовка гранитными плитами постамента памятника «Разорванный крест», ремонт креста и поверхности памятного камня, устройство клумбы, бордюра и прочее.

В 2021 году благодаря помощи депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной были смонтированы металлические перила на центральном мосту и установлен новый мост, тоже с металлическим ограждением.

Теперь на повестке дня – разработка и установка информационных стендов с QR-кодами, с помощью которых каждый посетитель сможет посмотреть видеоролик об истории данного места. А также завершение благоустройства и установка важной составляющей памятника – Стены скорби.

По словам Аллы Савицкой, для завершения благоустройства необходимо проредить зеленые насаждения, убрать заброшенное кирпичное строение, посадить живую изгородь, создать зону отдыха и установить информационные стенды.

Специалист комитета по культуре Ольга Приходько рассказала, что представляют собой интерактивные информационные стенды, которые планируется установить. Это будут такие же стенды, как в Гатчине на Театральной площади и на площади Победы, с QR-кодом. При наведении смартфона на код фотография «оживает» и появляется видеоролик.

Подготовкой видеороликов займется телекомпания «Ореол-Инфо» под руководством Галины Паламарчук. А фактическую информацию – исторические сведения – подготовит гатчинский краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. Андрей Вячеславович пообещал собрать материал до конца месяца.

В части завершения ландшафтного дизайна решено выехать на место в апреле вместе с дизайнером, когда погодные условия позволят.

На совещании обсудили количество стендов. Предварительно, их будет четыре.

Что касается Стены скорби, глава Сиверской администрации Дмитрий Румянцев пояснил, что это решится после установки информационных стендов:

- Мы в своем бюджетном плане заложили только благоустройство территории. По первоначальному решению архитектора, стена должна быть бетонной. Но это – захоронение. Любые глубинные работы требу-ют долгих согласований. Поэтому я бы предложил сделать более легкую конструкцию, – заметил Дмитрий Сергеевич.

В ходе «круглого стола» были определены сроки каждого этапа работ. Людмила Нещадим подчеркнула, что все, касающееся благоустройства, надо завершить к 9 Мая. До 1 июля должны быть изготовлены и установлены стенды с видеороликами.

95-летие Гатчинского района будет праздноваться в Сиверском поселении, так что все работы должны быть закончены в июле. Людмила Николаевна заверила, что в 2022 году мемориальный комплекс Строганов мост будет открыт после полного благоустройства:

- Это завершающий этап партийного проекта «Историческая память», и в течение года все вопросы должны быть решены.

Екатерина Дзюба