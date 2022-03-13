Когда отключат свет в Гатчине и районе на предстоящей неделе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Гатчинском районе.
14.03.2022 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино скважина.
14.03.2022 с 10:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Поддубье.
г. Гатчина:
Заречная д. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7;
ул. Западная д. 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 20А, 22; ул. 2-я Западная д. 5, 6, 8, 10, 10А, 11, 12А, 13;
пер. Тенистый д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Осенняя д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15;
ул. Ясная д. 4.
16.03.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой д. 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3;
ул. Красных Военлётов д. 7;
насосная станция";
КАС "Западная".
г. Гатчина:
ул. Мастеровая д. 16;
ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;
ул. Строителей д. 10, 12,
СНТ "Ягодка".
17.03.22 с 13:00 до 17:00
г. Гатчина: ул. Коли Подрядчикова, д. 13.
18.03.22 с 09:00 до 13:00
г. Гатчина:
ул. Радищева д. 9, 11, 13;
ул. Чехова д. 15/30;
ул. Урицкого д. 16А, 19;
ул. Соборная д. 28В, 28А;
ул. Володарского д. 22, 22А, 24.
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Совхозная д. 1-45.
15.03.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
г. Вырица:
ул. Связи д. 1-36;
ул. Плеханова д. 1-18;
ул. Петроградская д. 1-5;
ул. Надеждинская д. 1-32;
ул. Кноринская д. 18-45;
ш. Сиверское д. 136.
15.03.22 с 09:00 до 14:00
Вырицкое ГП:
г. Вырица:
ул. Казанская д. 66-85;
ул. Новоселов д. 1-10;
ул. Тверская д. 1-28;
ул. Нижегородская д. 18-26;
ул. Самарская д. 43-52;
ул. Новопроектируемая .
15.03.22 с 09:00 до 13:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Лейтенанта Шмидта д. 1-27.
16.03.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
г. Вырица: ул. Фрунзе д. 51-93.
16.03.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Заводская д. 1, 9, 10А.
16.03.22 с 09:00 до 14:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы:
пер. Ушаковский д. 1-12;
ул. Вокзальная д. 1-9;
пер. Огородный д. 1-7;
пер. Центральный д. 1-8;
ул. Большая Ивановка д. 1-20;
пер. Совхозный д. 10-30;
пер. 1-й Полевой д. 1-7;
пер. 2-й Полевой д. 2-10;
ул. Ушаковская д. 6.
17.03.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Михайловская д. 1-30.
17.03.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
ул. Толмачева д. 97-100;
пер. Елизаветинский д. 1-12;
пер. Мишуткин д. 1-9.