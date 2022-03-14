Юные жители Гатчины стали героями фильма «Школьные ботаны».

Как сообщают птицеводческие хозяйства Ленинградской области, практически, ни один из иностранных партнеров не отказал в поставках нашим хозяйствам племенного материала. Сейчас прорабатываются новые транспортные коридоры для поставки племенного материала и инкубационных яиц в Ленинградскую область. Хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами.