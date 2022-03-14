К защите Отечества – готовы!

Военнослужащие академии познакомили школьников с биографиями великих полководцев России, рассказали о празднике – Дне защитника Отечества и истории его возникновения. Ребята были вовлечены в диалог, посмотрели замечательно оформленную презентацию и даже получили увлекательные задания-раскраски, которые также заранее разработали и подготовили наши гости.

Ребята с интересом посмотрели фильм о Военной академии связи им. С.М. Будённого, а потом поделились своими впечатлениями. И, судя по откликам, они были максимально внимательны, несмотря на конец учебного дня и четыре урока позади. К слову, после просмотра фильма некоторые мальчики и даже девочки тут же пожелали стать курсантами академии!

А дальше гости пригласили ребят на тематическую эстафету. Каждый первоклассник получил именную повестку на военные сборы, которые состоялись в спортивном зале школы. Ребят поделили на два взвода, у каждого был свой командир из числа офицеров. Первое задние было боевым – эстафета на меткость, ловкость и скорость. Затем эвакуировали условно раненных бойцов. После эвакуации «солдатам» оказали медицинскую помощь и накормили сухим пайком, который также привезли с собой наши гости. Команды показывали и угадывали заданные фигуры военной техники, которые создавали коллективно.

Самым впечатляющим заданием было соревнование, в ходе которого ребята примерили на себя роль связистов и получили уникальную возможность лично воспользоваться военной аппаратурой связи.

После физических нагрузок вкусная гречневая каша с мясом, ароматный хлеб, горячий чай и армейские конфеты стали настоящим подарком для ребят. Все это приготовила для нас столовая воинской части, а военнослужащие привезли это в специальных термосах.

В качестве памятных подарков первоклассники получили светоотражатели на портфели.

Убеждена, что такие встречи - это лучшая форма патриотического воспитания молодёжи, а военнослужащие, которые организовали для ребят настоящий праздник, - достойный пример для подражания.

Благодарим за организацию работы с детьми базу обеспечения учебного процесса Военной академии связи им. С.М. Буденного и лично начальника базы обеспечения учебного процесса подполковника Манонджана Манонджановича Ашурова, прапорщика Александра Валерьевича Перевозчикова, сержантов Сергея Александровича Серых и Карена Арменовича Хачатуряна, Ирину Александровну Пыдер, а также сотрудников столовой.

Анастасия Усачева, классный руководитель 1Б класса