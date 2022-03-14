Самострел
Житель Гатчинского района случайно выстрелил себе в живот из строительного пистолета. В тяжелом состоянии мужчина помещен на хирургическое отделение.
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6-го марта в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы, в которую самостоятельно обратился 46-летний мужчина с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости».
Как рассказал сам пострадавший, в садоводстве «Авангард-1» массива Корпиково он обшивал дом вагонкой. Повесил строительный пистолет на стремянку и, когда слезал, случайно нажал на спуск. По собственной неосторожности он получил серьезное ранение.
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