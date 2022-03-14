Смотр готовности к пропуску половодья

Смотр проходил 11 марта на нижней парковке Гатчинского городского Дома культуры. Вся техника выстроилась в каре. У каждой машины – свое подразделение. Глава города Гатчины и Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко, представители Управления МЧС России по Ленинградской области, районной администрации, Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района обходят ряды, осматривают технику, задают вопросы. Такие тренировки готовности и проводятся для того, чтобы еще раз, так сказать, посмотреть друг на друга, свериться, возможно, выяснить какие-то недоработки и устранить их.

- Сейчас у нас идет смотр готовности к пропуску весеннего половодья, - пояснил заместитель главы администрации Гатчинского района Тимофей Материков. - Аналогичные мероприятия по проверке готовности к началу зимнего отопительному сезону мы проводим раз в полгода. Здесь собрана практически вся группировка, которая реагирует в случае происхождения чрезвычайной ситуации. Представлен полный комплекс оборудования, которое требуется при реагировании на ЧС, начиная от мобильных пунктов обогрева жителей, которыми мы располагаем в полном объеме. Здесь есть плавсредства, средства оповещения граждан, мобильные генераторы, мотопомпы.

Тимофей Материков отметил, что оборудование практически все отечественное: и системы оповещения, и надувные лодки, и пункты обогрева. Разве что осветительные приборы китайские. Время развертывания большого комплекса – час. Его площадь 45 кв. м. Также имеется два малых комплекса по 25 кв. м.

- Процесс пополнения и обновления оборудования идет постоянный. Закупку осуществляем планово. Конечно, есть к чему стремиться, жизнь заставляет нас реагировать на все изменяющиеся условия. В целом же мы довольно хорошо оснащены и готовы реагировать на любые ситуации, - подтвердил Тимофей Материков.

Татьяна Можаева