Гатчинской дистанции пути – 115 лет

Коллектив предприятия – 300 человек, и штат продолжает расширяться. Гатчинская дистанция пути развивается вместе с Российскими железными дорогами.

- Наш юбилей не означает, что 115 лет назад здесь проложили рельсы, – говорит заместитель начальника Гатчинской дистанции пути Алексей Танаев. – Этот участок железной дороги обслуживали и до нас. Но в 1907 году образовалось само предприятие – Гатчинская дистанция пути.

- Где границы Гатчинской дистанции?

- Со стороны Петербурга – это платформа «Татьянино», а со стороны Пскова – перегон Лямцево – Плюсса, не доезжая станции «Плюсса» в Псковской области. Если в эксплуатационной длине, это порядка 264 км. Эксплуатационная длина идет по границам станций. Развернутая включает в себя приемно-отправочные, подъездные и другие пути.

Вторая ветка, которую мы обслуживаем, это ветка на Ивангород. Граница дистанции проходит между станцией Гатчина Пассажирская-Балтийская и Комсомольским переездом, и заканчивается это направление за станцией Волосово, не доезжая до станции «Молосковицы». В общей сложности охватываем Гатчинский, Лужский, Волосовский районы и немного затрагиваем Новгородскую и Псковскую области.

Мы обслуживаем 16 станций. На каждых 20-35 км – линейные участки, по-старому, околотки. Там есть свои руководители среднего звена – дорожные мастера. Но «сердце» дистанции пути, конечно, в Гатчине. Здесь принимаются все решения.

- В чем заключается обслуживание железной дороги? Своевременный ремонт и проверка?

- Наша задача – обеспечение безопасного пропуска поездов с установленными скоростями. Мы не должны даже допустить предпосылок к нарушению безопасности. Для этого существует многократный запас прочности. Мы устраняем неисправность еще на стадии, не влияющей на плавность хода подвижного состава.

Существует четыре степени неисправности. Первая является нормой содержания. Вторая – это нарушение геометрии, не влияющее на плавность хода подвижного состава. Третья влияет на плавность хода, но не угрожает безопасности. И четвертая – это уже прямая угроза безопасности. Соответственно, мы любую неисправность «отлавливаем» еще на стадии второй степени.

Если вдруг вскроется неисправность третьей степени – трое суток на устранение.

- Что это за неисправности?

- Например, неисправность по ширине колеи, по уровню, по просадкам, перекосы. Счет идет на миллиметры. Перекос третьей степени при скорости 120 км/ч – это 17 миллиметров. Такой величины мы не должны допускать. Влияет на это не только качество грунта и погодные условия, но и состояние шпал, креплений. Эти миллиметры могут образоваться по многим причинам.

- Кто проверяет состояние рельсов – обходчики?

- Путевые обходчики – это уже анахронизм. Хотя, конечно, монтеры пути, мастера есть, и свои функции они выполняют. Визуальный осмотр никто не отменял. Но в РЖД выстроена целая система диагностики и контроля.

Это инструментальная проверка вагонами-путеизмерителями, вагонами-дефектоскопами, съемными тележками. На тележках – целый программный комплекс. Есть тележка, которая измеряет геометрию рельсов. А есть дефектоскопная тележка, которая ищет скрытые, невидимые глазу дефекты, измеряемые в миллиметрах. Ультразвуковым способом тележка «видит», что происходит внутри рельсов. Как эхолот. Это называется «неразрушающий контроль», когда рельс не надо распиливать, чтобы узнать его состояние.

- Такое оборудование стоит на вооружении Гатчинской дистанции?

- Совсем недавно было создано отдельное предприятие на территории дирекции инфраструктуры – Центр диагностики и мониторинга. И сейчас вся диагностика находится там. Например, вагон-путеизмеритель стартует от вокзала и идет по всему направлению.

- А если сбой?

- Система сделана таким образом, что одновременно станцией управляют три компьютера. Один отдыхает, второй считает, а третий дублирует. Если у второго и третьего что-нибудь не сходится, пересчитывается еще раз. Логика построена на взаимной перепроверке. Вся исполнительная электроника, вся вычислительная техника собрана на реле. Это самый высший класс безопасности. Компьютер только считает варианты, реле – исполняет. А реле из строя не выходит. Релейное помещение – размером с баскетбольную площадку. В любой момент можно посмотреть и найти неисправность. В Гатчине – три станции, и на каждой станции есть реле. Они автономны, и даже при отключении электричества будут работать на генераторах.

- Железнодорожные переезды – тоже в ведении Гатчинской дистанции пути? Каково их состояние?

- На нашем участке – порядка 40 переездов, из них 14 – охраняемые. Переезды у нас в нормативном состоянии. Мы стараемся своевременно отслеживать повреждения дорожного покрытия. Это другая специфика – сродни работе автодорожных служб. Но протяженность пути, который мы обслуживаем, несравнима с городской дорожной сетью. Сейчас ряд переездов требуют ремонта. Мы стараемся заделывать ямы своевременно.

- Как вы боролись зимой со снегом?

- В этом году были тяжелые погодные условия. Снег очень сильно влияет на движение поездов, мешает переводить стрелки. В период, когда лежит устойчивый снежный покров, мы переходим на круглосуточный режим работы. Монтеры пути работают посменно по 12 часов, чистят снег. Снегоуборочная техника есть, но она может чистить только пути. А стрелочный перевод – тонкий механизм, его приходится чистить вручную.

- Алексей Васильевич, шпалоукладчицы сейчас есть?

- Это тяжелые работы, на которые женщины теперь не допускаются. Хотя, по свидетельству очевидцев, в свое время женщины справлялись с этим очень хорошо. Они аккуратные, исполнительные. После них шпалы лежали идеально.

В коллективе Гатчинской дистанции пути – 300 человек. Треть – в возрасте до 35 лет. Женщины, в основном, работают дежурными по переезду, сигналистами и в офисе. Штат у нас укомплектован, но подразделение постоянно расширяется, вводятся новые штатные должности.

Сейчас мы приглашаем желающих на должности монтеров пути и дежурных по переезду. Соискателю достаточно любого среднего образования. Мы обучим.

Кроме того, мы отправляем студентов учиться по целевому направлению в Университет путей сообщения. Очное обучение – бесплатное. Выпускнику гарантируется рабочее место, а в ближайшей перспективе - и руководящая должность. Сейчас у нас идет повышение зарплаты, у некоторых рабочих заработная плата доходит до 60 тысяч.

В РЖД есть возможность поощрения государственными наградами. Ведомственные награды наши сотрудники получают регулярно.

В преддверии 115-летия Гатчинской дистанции пути трое сотрудников были награждены с выдачей премии. Начальнику участка Денису Терентьеву вручили почетную грамоту ОАО «РЖД», заместитель начальника Гатчинской дистанции пути Сергей Богданов получил благодарность, а монтер пути Александр Крыжановский – почетную грамоту Центральной дирекции инфраструктуры.

- Поздравляем ваш коллектив с праздником!

Екатерина Дзюба