Губернатор Ленобласти оценил запасы продуктов в распределительном центре «Магнита»

Как отметил Александр Дрозденко, на складах - обычный ассортимент. Специалисты по логистике подтверждают, что перечень социально значимых товаров - крупы, макароны, сахар, мука, продукты бытовой химии, - в основном производятся в России, и пока нет никаких предпосылок для остановки поставок или снижения объемов. То, что традиционно привозилось из Азии и Африки – в достатке, сбоев с поставками нет. Цитрусовых и других фруктов на складе достаточно.

«Дефицитный» сахар пропадает с магазинных полок лишь потому, что его активно скупают и попросту не успевают фасовать. Аналогичная ситуация с крупами и консервами.

По словам Александра Дрозденко, в ближайшее время правительство обсудит меры по регулированию цен. Подорожание продуктов питания ожидается максимум на 5%.

Задача торговли - обеспечить продажами ажиотажный спрос по отдельным направлениям товаров.

Фото с личной страница Александра Дрозденко ВК: https://vk.com/drozdenko_a