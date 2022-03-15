«Волшебная кисть» - у гатчинских юных художников
В Детской художественной школе г. Гатчины состоялся заключительный этап областного конкурса «Волшебная кисть» среди учащихся детских школ искусств. В этом году на конкурсе было представлено 184 работы из 33 школ искусств Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.
По условиям конкурса ребята выполняли живописный натюрморт в академическом стиле гуашью или акварелью в течение 2,5 часов. Сложность натюрморта зависела от возраста конкурсанта.
Работы участников оценивали эксперты, в числе которых заслуженные работники культуры Российской Федерации, члены Союза художников России и творческого Союза работников культуры. Председатель жюри - директор Санкт-Петербургского художественного училища им. Н.К. Рериха, заслуженный работник культуры Российской Федерации Станислав Дмитриевич Иванов.
Обладательницей Гран-при областного конкурса «Волшебная кисть» стала воспитанница Шлиссельбургской детской художественной школы Елизавета Иванова.
Достойных результатов добились воспитанники гатчинских школ в разных возрастных группах.
Лауреатом конкурса I степени стала Мария Иванова из Детской художественной школы (ДХШ) г. Гатчины.
Лауреатами II степени стали:
- Валерия Абрамова, ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова,
- Софья Стужнева, ДХШ г. Гатчины.
В числе лауреатов III степени:
- Хлоя Хейс, ДХШ г. Гатчины
- Надя Краплина, ДХШ г. Гатчины,
- Александра Куклеева, Коммунаровская ДШИ,
- Дмитрий Никитин, ДХШ г. Гатчины,
- Катя Локтева, ДХШ г. Гатчины.
Поощрительные дипломы вручены Веронике Ивановой из ДХШ г.Гатчины и Марии Ляховой, Коммунаровская ДШИ.