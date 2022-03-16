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Где 17 марта отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.03.2022 c 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово: ул. Новая, ул. Дачная, ул. Школьная, ул. Ленинградская,

ул. Ряхмузи, ул. Садовая, ул. Сельская, Гатчинское шоссе.

        

17.03.2022 c 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Старые Низковицы,

д. Новые Низковицы,

д. Переярово.               

 

17.03.2022 c 10:00 до 17:00

Новосветское СП:

п. Пригородный: Вырицкое шоссе д.3-10.

 

17.03.2022 c 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино: 3-7я линия, магазин "Пятерочка".

 

17.03.2022 c 10:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Выра: ул. Береговая.

 

17.03.2022 c 10:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

д. Рябизи.

 

17.03.2022 c 11:00 до 16:00

Большеколпанское СП:

п. Большие Колпаны: 30-лет Победы, дом 5.    