Где 17 марта отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.03.2022 c 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово: ул. Новая, ул. Дачная, ул. Школьная, ул. Ленинградская,
ул. Ряхмузи, ул. Садовая, ул. Сельская, Гатчинское шоссе.
17.03.2022 c 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы,
д. Новые Низковицы,
д. Переярово.
17.03.2022 c 10:00 до 17:00
Новосветское СП:
п. Пригородный: Вырицкое шоссе д.3-10.
17.03.2022 c 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Семрино: 3-7я линия, магазин "Пятерочка".
17.03.2022 c 10:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Выра: ул. Береговая.
17.03.2022 c 10:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
д. Рябизи.
17.03.2022 c 11:00 до 16:00
Большеколпанское СП:
п. Большие Колпаны: 30-лет Победы, дом 5.
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