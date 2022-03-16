Летом Павловский собор в Гатчине освободится от «лесов»

Электронный фонд Президентской библиотеки насчитывает сегодня более миллиона тысяч единиц хранения. Здесь можно найти уникальные издания, архивные документы, официальные биографии выдающихся государственных деятелей, в том числе указы, письма и заметки Петра I. В этом году отмечается 350 лет со дня рождения первого российского императора. Среди воспоминаний о нём встречаются и забавные эпизоды.