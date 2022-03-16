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Летом Павловский собор в Гатчине освободится от «лесов»

Продолжается реставрация Павловского собора в Гатчине. Сейчас активно идет реставрации металлических элементов, крестов и лепного декора.

Рубрики:  Культура

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой поделился фото с реставрации и прокомментировал: «Летом планируем снимать леса и вернуть памятнику открыточный вид, в то время как работы над интерьерами продолжатся».

Напомним, что реставрационные работы ведут специалисты НПО «Наследие» в рамках областного госконтракта.

Фото с личной страницы Владимира Цоя