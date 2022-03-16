Пьяная истерика и ножевой удар

12-го марта в приемный покой Гатчинской больницы поступил 34-летний мужчина с колотой раной грудной клетки. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию.

По месту жительства пациента – в деревню Шпаньково – выехали сотрудники Войсковицкого отдела полиции и патрульно-постовой службы. В квартире на Коммунальной улице полицейские застали супругу потерпевшего – 41-летнюю Светлану К. Женщина находилась в истерическом состоянии и сильном алкогольном опьянении. По факту получения телесных повреждений мужем пояснить ничего не смогла.

Сам пострадавший находился в тяжелом состоянии и дать объяснений не мог.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего возбудили уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий жена раненого была полностью изобличена в совершении преступления. Гражданка К. ранее не судима. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подследственная находится в отпуске по уходу за ребенком.