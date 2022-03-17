ДНД расскажет о безопасности!

Слушателям расскажут об опасностях, которые подстерегают любого человека в современном мире, а именно о мошенниках всех видов: «фальшивых» сотрудниках Пенсионного Фонда, налоговой, газовой службы; о ярмарках-однодневках; о якобы дешевых товарах, предлагаемых продавцами, ходящих по квартирам. Остановятся на том, как правильно вести себя, чтобы не стать жертвой обмана. Обязательно расскажут о новых видах мошенничества, которые неустанно придумывают для доверчивых людей изобретательные жулики.

Семинар проведут представители Добровольной народной дружины, сотрудники Гатчинской полиции и представитель Сбербанка. Организаторы ответят на вопросы присутствующих участников в рамках темы семинара.

Цель встречи - профилактика преступлений против жителей нашего города.

Уважаемые гатчинцы, приходите на мероприятие и обязательно порекомендуйте прийти своим пожилым родителям и родственникам! Это будет очень полезно для них, предупредит многие неприятности и обман со стороны незнакомых людей.

Семинар состоится 23 марта (среда) в 12:00 часов в духовно-просветительском центре Покровского собора (ул. Красная, д. 1А), 2 этаж.

Продолжительность - 1 час. Вход свободный