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Где 18 марта отключат свет в Гатчинском районе?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 марта 2022 г. будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

c 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино              

 

с 10:00 до 16:00

Войсковицкое ГП

д. Тяглино

 

c 09:00 до 16:00

Рождественское СП:

д. Поддубье

Рождествено, ул. Майора Захарова, Большой пр-т д.120-160 (четная стор.), Садовая, Вознесенская церковь.

 

c 11:00 до 16:00

Большеколпанское СП:

п. Большие Колпаны, 30-лет Победы, дом 5.    

 

С 10:00 до 17:00

Пудомягское СП

д. Покровская,

д. Монделево ул. Учительская.


с 10:00 до 13:00

Веревское СП

Ивановка, Романовка,  СНТ "Ижора" 


с 09:00 до 13:00

г. Гатчина:

ул. Радищева, д. 9, 11, 13;

ул. Чехова, д. 15/30;

ул. Урицкого, д. 16А, 19;

ул. Соборная, д. 28В, 28А;

ул. Володарского, д. 22, 22А, 24