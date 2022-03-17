Где 18 марта отключат свет в Гатчинском районе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 марта 2022 г. будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
c 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое ГП
д. Тяглино
c 09:00 до 16:00
Рождественское СП:
д. Поддубье
Рождествено, ул. Майора Захарова, Большой пр-т д.120-160 (четная стор.), Садовая, Вознесенская церковь.
c 11:00 до 16:00
Большеколпанское СП:
п. Большие Колпаны, 30-лет Победы, дом 5.
С 10:00 до 17:00
Пудомягское СП
д. Покровская,
д. Монделево ул. Учительская.
с 10:00 до 13:00
Веревское СП
Ивановка, Романовка, СНТ "Ижора"
с 09:00 до 13:00
г. Гатчина:
ул. Радищева, д. 9, 11, 13;
ул. Чехова, д. 15/30;
ул. Урицкого, д. 16А, 19;
ул. Соборная, д. 28В, 28А;
ул. Володарского, д. 22, 22А, 24
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