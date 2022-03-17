Каким будет День Победы в Гатчине?

К Дню Победы готовятся масштабно – по всем направлениям, и мероприятия не ограничиваются одним днем. Так, Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района совместно с администрациями поселений и волонтерами на протяжении всего года проводят акцию «Рука помощи» - помогают ветеранам в решении насущных вопросов: снег расчистить, дрова наколоть или окна помыть. В канун праздника планируют провести акцию «В гостях у ветерана» - ведь не секрет, что пожилым людям порой важнее внимание, чем подарок. Впрочем, подарки всем ветеранам войны тоже подготовлены и накануне праздника будут вручены лично в руки, вместе с открыткой, сделанной школьниками.

Школа третьего возраста организует акцию «Сад памяти» - ее активисты посадят кусты сирени вместе со школьниками. А волонтеры проведут ставшие традиционными акции «Георгиевская ленточка» и «Поздравь ветеранов».

В апреле-мае пройдет серия тематических встреч ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, узников, тружеников тыла, героев России с молодежью Гатчинского района.

Комитет по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике выступит организатором автопробега по местам боевой славы Гатчинского района, исторического квеста по Гатчине, автоквеста по Гатчинскому району и фотокросса.

В первых числах мая начнется украшение Гатчины и поселений района. Как было отмечено в ходе заседания, все украшения сохранились с прошлых лет, и поэтому в этом году в закупках нет необходимости.

По традиции будут приведены в порядок все памятные места, за многими из которых есть закрепленные шефы.

Непосредственно сам День Победы - 9 мая в Гатчине начнется с торжественного прохождения войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 Октября. На ул. Рощинской будет развернута выставка военной техники, а в Ленинском садике – выставка музея Красногвардейского укрепрайона.

В течение дня состоится возложение цветов и гирлянд к стеле «Гатчина – город воинской славы» и митинг на мемориальном воинском кладбище на ул. Солодухина.

Пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города.

Запланированы концертные программы в разных микрорайонах города – на Театральной площади, у Дома культуры, на ул. Соборной, площади Станислава Богданова. Праздничные программы готовят учреждения культуры. Большой праздничный концерт пройдет на площади Победы, завершится он фейерверком.

А вот полюбившееся всем шествие «Бессмертный полк» пока под вопросом. В 2020 и 2021 годах шествие по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. В этом году еще не принято окончательное решение.

Елена Суралёва