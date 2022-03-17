Ленобласть празднует воссоединение Крыма с Россией
18 марта в 13.00 в Гатчине у стелы «Гатчина — город воинской славы» состоится праздничный митинг-концерт, посвященный 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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В торжественном мероприятии примут участие депутаты города Гатчины, члены совета ветеранов войны и труда Гатчинского района, студенты Государственного института экономики, финансов, права и технологий, военнослужащие учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны, жители и гости города.
В программе концерта запланировано выступление творческих коллективов Гатчинского городского Дома культуры и вокальных коллективов из Санкт-Петербурга.
В 14.00 участников праздника ждет показ фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» в кинозале «Победа» (Ленинградская область, Гатчина, пр. 25 Октября, д.5), вход свободный.
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