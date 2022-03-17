«Мы справимся с вызовами времени»

Депутаты Гатчинского района приняли отчет о работе главы муниципального образования Виталия Филоненко за 2021 год.

- Минувший год стал вторым годом жизни в условиях пандемии, бросившей вызов всем сферам жизнедеятельности. Вместе с тем, он стал этапом экономического оживления, и его можно назвать своеобразной точкой роста, - отметил в докладе глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

- Важная составляющая работы любого депутата, в том числе и главы района – взаимодействие с населением, ведь через прямой диалог с жителями мы узнаем об их проблемах. За 2021 год в совет депутатов поступило 590 письменных и устных обращений. Граждане обращались по вопросам благоустройства и ЖКХ, предоставления жилья льготным категориям, земельных участков, оказания адресной помощи. Все обращения и заявления были своевременно рассмотрены, на них даны исчерпывающие ответы.

Работа совета депутатов Гатчинского района проводилась согласно плану работы, утвержденному решением совета депутатов на 2021 год. За отчетный период было проведено девять заседаний совета депутатов. Принято 93 решения. Контроль за исполнением решений, принятых советом депутатов, возложен на профильные депутатские комиссии и осуществлялся в течение всего года.

Главный финансовый документ, который утверждает Совет депутатов - это бюджет. Он определяет жизнедеятельность всего Гатчинского района. Одной из главных задач для нас было поддержание сбалансированности бюджета, разумной политики расходов, при этом всегда соблюдается его социальная направленность.

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2021 году составили 7 млрд 454 млн рублей, расходы – 7 млрд 428 млн рублей.

С целью оптимальной реализации полномочий по решению вопросов местного значения в течение 2021 года депутатами своевременно проводились корректировки бюджета, а также осуществлялись мероприятия по изысканию дополнительных доходов в бюджет района.

В 2021 году в Гатчинском муниципальном районе исполнялось 10 муниципальных программ с общим объемом финансирования 6 млрд 596 млн рублей. Что же это за программы?

Первая программа - «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе», она состоит из семи подпрограмм.

Сфера образования - это основная статья расходной части нашего бюджета. В 2021 году на образование было выделено 5 млрд 190 млн рублей. Благодаря чему с каждым годом улучшается материально-техническая база детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Вторая программа - «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе».

В 2021 году на ее реализацию было направлено 65 млн рублей.

Третья программа - «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе».

На ее выполнение в 2021 году было направлено 397 млн рублей. Здесь и проведение районных праздников, и поддержка творческих коллективов района, и обеспечение деятельности библиотек, а также обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Четвертая программа - «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе». Объем финансирования этой программы в 2021 году составил 85,5 млн рублей.

Пятая программа - «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе». В 2021 году на ее реализацию было выделено 67 млн рублей.

Шестая программа - «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе».На ее реализацию израсходовано 26 млн рублей.

Седьмая программа - «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района». В 2021 году она была профинансирована в объеме 49 млн рублей.

Восьмая программа - «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

В 2021 году объем финансирования программы составил 147,5 млн рублей, что позволило выполнить большой объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства.

Девятая программа - «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района». На ее реализацию израсходовано 544 млн рублей. Деньги направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.

Десятая программа - «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Объем финансирования программы в 2021 году составил 25 млн рублей.

Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания. В 2021 году совет депутатов инициировал проведение трех публичных слушаний. Они касались рассмотрения отчета об исполнении бюджета района за 2020 год, проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также внесения изменений в Устав Гатчинского муниципального района.

В течение 2021 года депутаты продолжили обучение в муниципальной школе при Законодательном собрании Ленинградской области. Обучались более 10 человек, они также принимали активное участие в работе 10 комиссий, созданных администрацией Гатчинского района.

Депутаты активно участвуют в общественно-политической жизни, не ограничиваются только «кабинетными» заседаниями. В рабочем графике главы района и депутатов в 2021 году было участие в торжественных митингах, чествование ветеранов, поздравление тружеников различных предприятий и отраслей с профессиональными праздниками, награждение спортсменов и творческих коллективов, субботники и многое другое.

В отчетном периоде в совете депутатов активно велась наградная работа. За достигнутые трудовые успехи и в связи с профессиональными праздниками Дипломом совета депутатов, Почетной грамотой и Благодарностью главы Гатчинского муниципального района были награждены более 200 жителей нашего района.

- Следует отметить, что главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось обеспечить стабильность работы жизненно важных отраслей, придать устойчивость основным тенденциям социально-экономического развития района и сохранить социальную направленность бюджета. Наступивший 2022 год будет для всех нас очень непростым. Он потребует консолидации всех наших сил. Но уверен, мы справимся с вызовами времени. В 2022 году наш район отметит юбилейную дату. Все 95 лет основой позитивных преобразований в Гатчинском районе были наши трудолюбивые жители. Люди - главное богатство района, поэтому на первом плане для нас остается человек и улучшение качества его жизни, - сказал Виталий Филоненко.

В заключение своего отчета Виталий Андреевич выразил благодарность всем депутатам и администрации района за плодотворную совместную работу, за взаимовыручку и понимание. Также он поблагодарил старост и общественные советы - за помощь в работе и разумную критику, выразил признательность председателю и депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, правительству и губернатору Ленобласти за внимание и помощь в решении насущных проблем Гатчинского района.