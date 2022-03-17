Победа юных знатоков математики из Гатчины

11-12 марта в центре «Интеллект» состоялся традиционный VI региональный математический турнир «Шаг в математику – 2022». Гатчинский район представляла команда «Агенты 047» в составе учеников 6-8 классов Гатчинского лицея № 3: Евгения Герасименко, Марии Баум, Владимира Крышеня, Аркадия Морозова и Егора Никитина.

Наставник команды – учитель математики лицея № 3, педагог Информационно-методического центра Олеся Валерьевна Маточинская. «Агентов 047» также готовили преподаватели математики лицея № 3 Татьяна Дмитриевна Малахова и Татьяна Анатольевна Иванова.

В первый день турнира ребята решали задачи устной математической командной олимпиады, в которой стали первыми среди 18-и команд из всех районов Ленинградской области. По предварительным результатам команда попала в группу сильнейших – премьер-лигу. После двух математических боев ребята вышли в финал, который состоялся во второй день турнира.

В финале юные гатчинские математики удивили всех высоким уровнем знаний математики и тактики игры в математический бой. В результате «агенты 047» стали победителями VI регионального турнира «Шаг в математику». Команде из Гатчины вручен диплом премьер-лиги I степени.