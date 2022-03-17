Победа волейболисток Гатчины
В Сосновом Бору 12 марта прошли областные соревнования по волейболу среди женских команд «Турнир к 8 Марта».
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Участниками турнира стали 8 команд. Сборная команда города Гатчины добилась отличного результата, завоевав по итогам турнира первое место! Лучшим игроком команды признана Анастасия Веселова.
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