С ремонтом каких дорог поможет область?

В программу вошли 6 поселений Гатчинского района.

Так, например, в Гатчине выделены средства на ремонт проспекта 25 Октября и участка дороги по ул. Урицкого (от ул. 7 Армии до ул. Радищева).

В Веревском поселении отремонтируют участки дорог по ул. Ижорской в дер. Вайя, а также участок дороги в д. Малое Верево по ул. Кутышева - от дома №10А до дома №14 (подъезд к детскому саду).

В Войсковицком поселении запланирован ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Молодежной (от дома №3 до дома №8) в п. Войсковицы.

В Кобринском поселении выделены средства на ремонт дороги по ул. Новой в пос. Кобринское.

В Коммунаре новый асфальт будет уложен на ул. Железнодорожной.

В Пудомягском поселении запланирован ремонт участка дороги по ул. Ижорской в пос. Лукаши.