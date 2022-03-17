С ремонтом каких дорог поможет область?
Ежегодно муниципальным образованиям из областного бюджета выделяются субсидии на ремонт дорог. В этом году в эту программу включено 57 поселений и 89 улиц. Что отремонтируют в Гатчинском районе?
В программу вошли 6 поселений Гатчинского района.
Так, например, в Гатчине выделены средства на ремонт проспекта 25 Октября и участка дороги по ул. Урицкого (от ул. 7 Армии до ул. Радищева).
В Веревском поселении отремонтируют участки дорог по ул. Ижорской в дер. Вайя, а также участок дороги в д. Малое Верево по ул. Кутышева - от дома №10А до дома №14 (подъезд к детскому саду).
В Войсковицком поселении запланирован ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Молодежной (от дома №3 до дома №8) в п. Войсковицы.
В Кобринском поселении выделены средства на ремонт дороги по ул. Новой в пос. Кобринское.
В Коммунаре новый асфальт будет уложен на ул. Железнодорожной.
В Пудомягском поселении запланирован ремонт участка дороги по ул. Ижорской в пос. Лукаши.