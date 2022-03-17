Урок мужества в Кобринской школе
17 марта ветераны боевых действий Кобринского сельского поселения Гатчинского района в рамках открытого урока мужества «Zа Мир, Zа Единство, Zа Наших!» встретились со старшеклассниками Кобринской школы.
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Инициатором встречи выступил коллектив Кобринской школы, их идею поддержали в администрации Кобринского поселения.
Ветераны боевых действий рассказали ученикам старших классов о важности сохранения истории нашей страны и исторической правды. Затронули современную политическую обстановку. Обратили внимание на правила безопасного поведения в интернете, в частности, в соцсетях. Объяснили вред недостоверной - фейковой информации и последствия ее распространения, включая личную ответственность.
Ребята слушали ветеранов с большой заинтересованностью и в заключение встречи попросили рассказать о своем служебном опыте, поделиться историями из военного прошлого.
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