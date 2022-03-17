Урок мужества в Кобринской школе

Инициатором встречи выступил коллектив Кобринской школы, их идею поддержали в администрации Кобринского поселения.

Ветераны боевых действий рассказали ученикам старших классов о важности сохранения истории нашей страны и исторической правды. Затронули современную политическую обстановку. Обратили внимание на правила безопасного поведения в интернете, в частности, в соцсетях. Объяснили вред недостоверной - фейковой информации и последствия ее распространения, включая личную ответственность.

Ребята слушали ветеранов с большой заинтересованностью и в заключение встречи попросили рассказать о своем служебном опыте, поделиться историями из военного прошлого.